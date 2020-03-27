内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

Edge 隐私性最差？微软回应：数据用于产品改进

2020/3/27 8:24:59来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：懒猫评论：

近日，来自爱尔兰都柏林三一学院的计算机科学与统计学院的 Douglas J Leith 团队的一项研究结果指出：在其测试的六个浏览器中，Edge 和 Yandex 浏览器隐私性最差，Brave、Chrome、Firefox 和 Safari 则分列前四名。“Edge 将设备的硬件 UUID 发送给 Microsoft，这是一个强大而持久的标识符，它不能轻易更改或删除。”

而在此之前，谷歌方面也曾指责过 Edge 不安全。作为反击，微软则称 Google Chrome Web 商店中的应用程序会破坏 Edge 的流畅功能。Douglas J Leith 团队的研究结果一出，自然不可避免地引起了用户的广泛讨论，赞成的有之，反对的也有之。

针对这一事件，微软方面则在接受 ZDnet 的采访时对该研究结果进行了反驳。其表示，“Microsoft Edge 确实是向后台发送了包含设备标识符的数据，但此举的目的是为了用于产品改进。在 Windows 上，该标识符使用户可以单击鼠标，随时删除与 Microsoft 服务器上存储的设备 ID 相关联的相关诊断数据（从 Windows 设置），并非所有供应商都提供。”

同时，该发言人还补充称，Microsoft Edge 要求获得收集用于产品改进目的的诊断数据的权限，并提供在以后的任何时间将其关闭的功能。此诊断数据可能包含有关用户访问的网站的信息。但是，它并不用于跟踪用户的浏览历史记录，或是专门链接到用户的URL。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    