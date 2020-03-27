Edge 隐私性最差？微软回应：数据用于产品改进

近日，来自爱尔兰都柏林三一学院的计算机科学与统计学院的 Douglas J Leith 团队的一项研究结果指出：在其测试的六个浏览器中，Edge 和 Yandex 浏览器隐私性最差，Brave、Chrome、Firefox 和 Safari 则分列前四名。“Edge 将设备的硬件 UUID 发送给 Microsoft，这是一个强大而持久的标识符，它不能轻易更改或删除。”

而在此之前，谷歌方面也曾指责过 Edge 不安全。作为反击，微软则称 Google Chrome Web 商店中的应用程序会破坏 Edge 的流畅功能。Douglas J Leith 团队的研究结果一出，自然不可避免地引起了用户的广泛讨论，赞成的有之，反对的也有之。

针对这一事件，微软方面则在接受 ZDnet 的采访时对该研究结果进行了反驳。其表示，“Microsoft Edge 确实是向后台发送了包含设备标识符的数据，但此举的目的是为了用于产品改进。在 Windows 上，该标识符使用户可以单击鼠标，随时删除与 Microsoft 服务器上存储的设备 ID 相关联的相关诊断数据（从 Windows 设置），并非所有供应商都提供。”

同时，该发言人还补充称，Microsoft Edge 要求获得收集用于产品改进目的的诊断数据的权限，并提供在以后的任何时间将其关闭的功能。此诊断数据可能包含有关用户访问的网站的信息。但是，它并不用于跟踪用户的浏览历史记录，或是专门链接到用户的URL。