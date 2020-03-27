内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

杀毒软件 ESET Endpoint Antivirus 正式登陆 Linux 平台

2020/3/27 8:34:41来源：开源中国作者：局长责编：懒猫评论：

安全公司 ESET 已于近期推出适用于 Linux 平台的杀毒软件 Endpoint Antivirus，从而完成了对 Windows、macOS 和 Linux 三大主流平台的覆盖。

Linux 版本 ESET Endpoint Antivirus 附带有典型的杀毒功能，包括实时保护和多种扫描模式，此外还有专门面向企业与 ESET Security Management Center 和 ESET Cloud Administrator 完全兼容的工具。该应用可通过 ESET Security Management Center 安装在 Windows 和 Linux 平台上并进行远程管理。

ESET 认为，对于当前日益严峻的安全威胁形势，单层防御远远不够。安全软件也不再局限于某个部分，而是专注于恶意软件的整个生命周期 —— 执行前（pre-execution）, 执行中（execution）和执行后（post execution）。更为重要的是，恶意软件不再是仅攻击 Windows 平台，所以他们推出了面向 macOS 和 Linux 平台的杀毒软件。

ESET 还特意强调了这款杀毒软件会尽可能减小对 Linux 系统性能的影响，因为它设计之初就具有较低的侵入性，不会影响设备的响应能力。ESET 表示：“Linux 版本 ESET Endpoint Antivirus 专为高性能而设计，每个守护进程都在后台和无 GUI 的情况下实时运行，且仅在需要时才启动，从而节省了系统资源。另外，软件只会在消除威胁后才会显示桌面通知，不需要用户进行干预。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：LinuxESET

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    