杀毒软件 ESET Endpoint Antivirus 正式登陆 Linux 平台

安全公司 ESET 已于近期推出适用于 Linux 平台的杀毒软件 Endpoint Antivirus，从而完成了对 Windows、macOS 和 Linux 三大主流平台的覆盖。

Linux 版本 ESET Endpoint Antivirus 附带有典型的杀毒功能，包括实时保护和多种扫描模式，此外还有专门面向企业与 ESET Security Management Center 和 ESET Cloud Administrator 完全兼容的工具。该应用可通过 ESET Security Management Center 安装在 Windows 和 Linux 平台上并进行远程管理。

ESET 认为，对于当前日益严峻的安全威胁形势，单层防御远远不够。安全软件也不再局限于某个部分，而是专注于恶意软件的整个生命周期 —— 执行前（pre-execution）, 执行中（execution）和执行后（post execution）。更为重要的是，恶意软件不再是仅攻击 Windows 平台，所以他们推出了面向 macOS 和 Linux 平台的杀毒软件。

ESET 还特意强调了这款杀毒软件会尽可能减小对 Linux 系统性能的影响，因为它设计之初就具有较低的侵入性，不会影响设备的响应能力。ESET 表示：“Linux 版本 ESET Endpoint Antivirus 专为高性能而设计，每个守护进程都在后台和无 GUI 的情况下实时运行，且仅在需要时才启动，从而节省了系统资源。另外，软件只会在消除威胁后才会显示桌面通知，不需要用户进行干预。”