苹果 iPad Pro 2020 铝金属机身测试：又被“掰弯”了

从 iPad Pro 2018 开始，苹果为 iPad Pro 系列引入了边缘平直的矩形设计，加上铝金属一体成型的超薄机身，全新的外形设计为 iPad Pro 注入了新的活力。

但在 iPad Pro 2018 发售初期，就有用户表示他们的设备容易「弯」，甚至在没有受到外力的情况下出现机身歪曲的现象。

随后苹果发表了一篇《iPad Pro 一体成型机身设计》的文章解释这一现象，他们表示 iPad Pro 的平整度规格要求任意侧边整条边偏差不超过 400 微米（大约为四张纸的薄度），而 iPad Pro 全新的平直边缘设计和天线分割条等对工艺可能会导致机身弯曲在某些视角下更加明显，但这些差异不会影响机身的强度和产品功能。

如今随着 iPad Pro 2020 的发售，越来越多消费者拿到他们的新设备，那么采用相同机身设计的 iPad Pro 2020 会不会像 2018 款一样容易「弯」呢？Youtuber EverythingApplePro 因此做了一期节目进行测试。

在视频中，EverythingApplePro 从各个角度徒手对 iPad Pro 2020 进行了掰弯测试，而从结果来看新款 iPad Pro 依旧能够轻松地被徒手掰弯，特别是以机身四个中间位置作为发力点时更是如此。

虽然这样的测试对于一款只有 5.9 毫米厚且采用铝金属外壳（铝在莫氏硬度表中排倒数第六）的设备来说可能不算公平，毕竟任何足够薄的电子产品在掌握基础的杠杆原理的情况下都很难避免被掰弯。

苹果产品一直都是轻薄设计的代名词，但这也使得某些产品可能更容易损坏，此前的 iPhone 6「弯曲门」事件就是一个例子，后来苹果在 iPhone 6S 采用新的铝合金材料才化解了这个问题。