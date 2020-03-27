首批玩家解析视频号：抓住短视频的最后稻草

1月22日，微信正式宣布开启视频号这一“短内容”的内测申请。因为有张小龙光环加持，这一功能备受关注。不过相对来说，当时视频号的知名度仍有很大局限。

虽然在互联网界“封神”，张小龙并非大众明星。媒体竞相报道之后，视频号潜伏而下，悄然运行。而在一定程度上看，明星是互联网产品的“破圈”工具。伴随视频号上更多明星入驻，这一产品正加速进入大众视野。

短视频浪潮势不可挡，微信视频号可能带来这股大浪最后一波超级红利。一些视频号体验者道出他们的感受，其普遍反馈是，视频号不能简单与抖音、快手类比。而这意味着，视频号中的机遇，也必然与已经火爆的短视频应用有所不同。

占位卡点，抢夺短视频新红利

对视频号的关注萌发在它诞生之前。

1月9日，2020年微信公开课PRO在广州开课，张小龙分享对信息互联和微信产品的思考。当时他指出，相对公众号而言，微信缺少了一个人人可以创作的载体，而待视频号浮出水面，其定位，正是“一个人人可以记录和创作的平台”，以及“一个了解他人、了解世界的窗口”。

短视频兴起的背景下，抖音、快手强势崛起，占取大量用户时间，对其他行业造成影响。同时字节跳动大放异彩，在一定程度上形成对腾讯的牵制。腾讯需要想办法在短视频领域占据一个稳固位置，微视做不到，终于轮到微信自己上场。

巨头押注，成为创业者的新一轮机遇。

作为短视频和直播电商领域的创业者，少伟非常关注微信在短视频方向上的突破。在受邀开通视频号后，他就立刻投入使用，已经连续发布二十多条内容。在他看来，腾讯生态在短视频方向上的突破不容忽视，所以视频号一出现，就马上开通、马上使用。

在从事直播电商业务中，少伟表示，做短视频是一个非常优质的积累用户的通道。视频号背靠微信超过11亿月活用户，自然成为无法忽视的存在。少伟向新浪科技表示，自己希望通过视频号来转化吸收新的客户，同时，也希望用视频号来打造自己的个人品牌。

根据各家企业官方披露信息，目前抖音的日活跃用户已经超过4亿，快手的日活用户也超过3亿，如此活跃且成熟的平台中，后来者要想崛起已经非常困难，而在视频号面前，大部分人站到了相对一致的起跑线上。

农特集团总裁、汉森供应链董事长，同时也是资深农产品电商专家的黄刚，在微博、抖音都有大批粉丝，视频号成为他所关注的新阵地。与少伟相同，追逐视频号对他来说也是不需要理由的事情。

黄刚长期关注互联网农业和物流供应链，他对出现的社交商业风口心怀抱负。要“在每个平台夯实我的地位”，黄刚向新浪科技表示。每周，他会进行两次集中的视频录制，然后把这些内容向不同渠道分发。对视频号，黄刚还会制作单独的原创内容。

相对来说，民宿测评师小坤对视频号的态度比较佛系，并没有明确目标。不过抱着半玩半认真的态度，小坤也设想，如果今后能够把视频号做大，可以给自己的公众号导流。

小坤的日常生活，不是在住民宿，就是在去住民宿的路上。因为这种工作关系，会录制很多旅游美景的视频素材。但她只在小红书发布内容，并不运营抖音这类平台。其考虑代表了很多人的想法：成熟的短视频平台竞争激烈，新人机会不多。

视频号的出现，让小坤的素材有了用武之地。她介绍，自己最初发布的两条视频号内容有过“爆掉”，高的浏览已经过万。

克制之下，视频号适合怎样内容

虽然诞生之初便引起广泛关注，之后短视频的测试推广似乎并不着急。

微信最初公告显示，内测期间，仅广州、成都、西安、沈阳等部分地区用户在微信发现页可看到“视频号”的入口。同时，用户可以通过发送邮件或扫描二维码方式，申请开通，不过申请之时，需要提供影响力证明。

另外，视频号提供了专属邀请码，在提交影响力证明时附上邀请码，可获得加速审核资格。然而据网友反馈，邀请卡只是针对极少数优质视频号号主邀请，拥有邀请卡的人，可以定向邀请三个人，受邀者必须认识三个月以上，且不能把邀请卡转让给陌生人。

因此，对大多数微信用户来说，视频号的面貌一直模糊。很多人四处搜索开通方法，但始终无法开通。

张小龙曾否认“微信克制”的说法，但在视频号的推广上，微信表现非常谨慎。黄刚认为，这是微信应有的态度。

“它不能够像朋友圈一样，或者是早期的抖音一样，所有人都一口气上”，黄刚分析，如果视频号快速向所有用户开放，那么虽然表面上看会是繁荣景象，但内容质量下滑，平台不会成功。

黄刚加入到一个视频号微信群，群里差不多500人，都是受邀开通。在他看来，视频号开通的初期，微信是在把每一个垂直领域的KOL都吸引过去，这一策略是对的，节奏感把握也还不错。

不过，目前视频号内容质量并非都是精品。擅长文字创作的人，未必擅长视频创作。在小坤近来体验中，优质内容和一般内容，差不多五五开。

小坤提到了一点困惑，就是看不懂视频号的推荐机制。她还指出，目前视频号的内容审核条件有待严格，会出现一些低俗内容。

还有更为根本的一点，不同平台有不同调性，也会产生内容上的偏向。对有心追逐视频号红利的人来说，需要弄清楚这个平台究竟适合怎样的内容。

DCCI互联网研究院院长、互联网学者刘兴亮向新浪科技表示，在他目前感受中，抖音更像夜店，视频号更像图书馆，所以知识付费视频内容，更适合视频号平台。他曾长期在抖音发布内容，不过现在来看，视频号的数据已经比抖音要好。

关于视频号适合怎样的内容，刘兴亮总结了“三性四有”：“三性”是知识性、趣味性、时效性，“四有”是有情、有趣、有用、有品。

实际上，短视频平台内容呈现同质化趋势，但在外界印象中，抖音偏向时尚，快手偏向土味，两者都展现出很强的趣味性。视频号作为新兴平台，要形成能够留住用户的差异化内容，并不容易。

少伟也看好知识、教育类内容在视频号的传播。他认为，场景决定人的行为、心态、思考和选择，微信是一个相对比较成熟稳健、接近于真实社会的平台，正能量，或者比较严肃、有一定深度的内容与视频号可能更为匹配。

决胜时刻，短视频或迎最终战役

短视频行业仍在上升通道，红人不断涌现，伴随5G来临，有可能再次突飞猛进。不过整体而言，在抖音、快手的压制之下，视频号有可能是新人攫取短视频红利的最后一次机遇。同时，短视频行业有可能迎来一次最终战役。

就视频号对短视频行业的影响，高樟资本创始人、CEO范卫锋向新浪科技指出两个关键词：规训与激励。“任何内容生态都是平台规训和用户自生长的产物。一方水土养一方人，淮南为橘，淮北为枳”。

范卫锋总结，在公众号的规训下，产生了十点读书、饭统戴老板、星球研究所……培养了深度；在快手的规训下，产生了辛巴、二驴、散打哥、手工耿……形成了江湖；在抖音的规训下，产生了摩登兄弟、毛毛姐、祝晓晗……有种种精彩；在B站的规训下，产生了老番茄、党妹、刀姐……吸引更多有趣的人。包括知乎、小红书、喜马拉雅……都是如此。

他认为，视频号的出现将形成新的规则，来到这里的人们与规则相互作用，在规训和激励的作用下，形成新的内容生态，一批属于视频号的原生住民会由此产生，新的机会也随之而来。

▲ 黄刚制作视频分析视频号商业生态

黄刚分析了视频号竞争的具体态势。他指出，今天的产业竞争或者平台竞争，是生态化的竞争，因此，单纯将视频号与抖音、快手做比较并不妥当。

本质上，企业在用移动互联网平台抢夺用户时间，黄刚分析：“如果企业能够把用户一天的娱乐和学习时间都放进自己的App里面，那它就成功了。”

对视频号来说，微信生态中，深阅读有公众号，一般社交有朋友圈，私密社交有社群，短视频是其短板，而视频号将来可能把微信生态打通。

早先，腾讯在短视频领域做出一系列尝试，除了力推微视，还发布了下饭视频、速看、腾讯时光、音兔等超过十款短视频应用，不过面对抖音，都缺乏一战之力。微信亲自上场，成为腾讯最后、也是成功可能性最大机会。视频号对腾讯来说可能是最后战役，也是有可能引起短视频行业震动的最大变量。

眼下，视频号正式上线还没有明确日期。不过从邀请明星入驻上看，其推广节奏或许已在加速。如最初提到的瘦瘦一样，很多粉丝已经在盼望可以开通视频号，去喜欢的明星视频号下互动。

值得注意的是，虽然张小龙给短内容的定位是人人可以创作的内容平台，视频号依然存在门槛，否则无法保证内容质量。有心拓展视频号红利的创作者，仍需要谨慎对待。

对视频号平台自身而言，也需要解答一个问题，即，快手致力于让人们看见每一种生活，抖音致力于记录美好生活，视频号要记录和呈现的是什么？

（应受访者要求，瘦瘦、少伟为化名）