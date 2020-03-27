马太效应加剧！中国公有云加速洗牌

众所周知，属于云计算产业的"黄金时代"已然来临，但想要抓住却并非易事。随着马太效应的不断加剧，云计算市场显然已经成为巨头们的"龙虎斗"，后入局者、中小云厂商突围的难度加剧，一不留神，则随时面临"领盒饭"的风险。

2020年刚开局，中国公有云市场便暗流涌动。

1月21日，苏宁云商城便宣布将于4月30日停止运营，原有云商城服务并入更加聚焦业务支持的星河云。

3月12日，美团云也官方发布公告称，因业务调整，美团公有云将于5月31日零点起，停止对用户的服务与支持，并回收资源。

苏宁云、美团云的黯然退场也进一步说明了中国云计算市场正在加速洗牌。

在未来，公有云市场或将迎来一波大转型，一些实力欠缺的入局者最终会关闭公有云服务或者开始转型另寻出路。而诸如阿里、腾讯、百度等头部玩家则会在马太效应下，强者愈强。

美团公有云关停 黯然退场

背景资料显示，美团云从2012年起部署私有云，起初是为了美团点评内部的外卖、电影等业务服务，后延伸至于餐饮、酒店、旅游等领域。2013年美团云开始对外运营，并与2015年5月正式独立运营，成立北京三快云计算有限公司。

不得不承认，相比其他的云计算厂商，美团云入局尚晚，在起步时间上已经有所落后，但作为跨界的后来者，美团一度试图通过追赶的方式建立自己的行业影响力。

在对行业云有了更深的了解后，美团云在2017年将业务重心回归到了平台策略上。

5月，美团云布局主机类、平台类、服务类三大类产品开启 AI 战略，并与英特尔、华为、依图、搜狗等AI企业建立深度合作，初步完成了美团云人工智能生态圈的搭建；

8月，美团云获得云服务资质；

9月，美团云宣布GPU云主机计费永久性下调50%，并将全面开放人工智能计算资源，与各行各业共享成熟且丰富的AI计算能力；

10月，美团云发布了两款AI（人工智能）云主机，初步完成了美团云人工智能生态圈的搭建。

经过了一系列的举动之后，美团云似乎打通了任督二脉，终于在2017年从若有若无的小透明迎来了自己的高光时刻。

数据显示，2017年，美团云客户数量已经超过4万，涵盖O2O生活服务类提供商、在线教育、电商互联网金融、智能硬件、新媒体、汽车等领域。

然而，这种风光并没有持续很久，在头部云计算厂商纷纷开放的大背景下，美团云却声量渐小，并且开始流言四起。

早在2018年2月，就有媒体消息称美团放弃美团云，转为内务，员工或转岗或离职。现在看来，这一传言并不空穴来风。

而这一消息在当下才得以官宣，想必也是美团云在如今经济大环境下，基于自身核心业务的考量做出的艰难决定。众所周知，云市场的门槛很高，需要强大的资本和技术加持，也需要时间积累，美团云此番举动也是看清形势，选择明哲保身。

马太效应加剧 强者愈强

伴随着美团退场的并不是这一行业的萎靡，相反在国内市场，公有云服务的竞争依旧十分激烈，并且马太效应持续加剧。目前来看，除了互联网巨头成绩亮眼之外，运营商也有着非常不错的表现。

根据国际数据机构IDC发布的《中国公有云服务市场（2019上半年）跟踪》报告，从IaaS+PaaS市场来看，阿里巴巴、腾讯、AWS（亚马逊公司旗下云计算服务平台）、中国电信、华为共同占据74%的市场份额。这也意味着，留给中小云厂商的市场进一步收窄。

此外，根据英国调研机构Canalys发布的2019年第四季度中国公共云服务市场报告，阿里云排名第一，市场份额环比上涨至46.4%；腾讯云市场份额从18.6%下降到18%，位列第二；百度云市场份额则由8.2%上升到8.6%，超过此前的亚马逊云位列第三。

在这些报告的前十名数据名单里，美团云、苏宁云根本不见踪影。由此不难推断：公有云市场的现阶段，美团云、苏宁云基本没有机会，"领盒饭"只是早晚的问题。

而榜上有名的几家头部玩家，可以说在市场表现方面各有千秋，实力不容小觑。

中国云计算当之无愧的大哥——阿里云，据统计40%的500强企业、近一半中国上市公司、80%中国科技类公司都在使用阿里云。此外，在2019年的双11狂欢节中，阿里云成功的帮助平台抗下54.4万笔/秒的流量洪峰，这是史无前例的，也充分证明了阿里云的实力，作为国内最早押宝云服务市场的头部厂商，阿里云是毫无争议的中国云服务商第一品牌。

腾讯云在国内的云市场也属于强者，一直以来，腾讯的游戏是拿手业务，其云平台也针对游戏行业提供了一系列解决方案，涵盖开发、运维、运营等领域和场景，腾讯旗下部分游戏也率先迁移至云平台运行。这两年，腾讯云在政务云方面，也有明显的动作调整。目前腾讯云有超过200种IaaS、PaaS、SaaS产品，超过90种行业解决方案，其中云启产业生态平台成员参与的解决方案占比接近30%。

华为云在云方面也有着不凡的实力，华为云在城市、工业、能源、教育、医疗、物流、金融、园区、互联网等等行业中均可为用户带来可行性解决方案，有效地推动千行百业的智能化升级。而华为云之所以能有如此表现，得益于华为云在2019年，针对智能技术与解决方案进行了新一轮的增强和升级。其中具有代表性的升级可以分为三点：华为云ModelArts、华为云HiLens和华为云AI昇腾集群服务。

2017年才开始发力的百度云，凭借良好的技术基础，仅用了一年时间，便成功挤进国内公有云市场的前五名。

中国电信天翼云经过十年深耕发展已形成2+31+X全国资源布局。据IDC数据显示：2019年下半年，天翼云保持行业前三的领军位置，延续2019年上半年发展趋势，市场份额持续快速提升。

强者俞强，云计算的未来，大概率是巨头的时代。

中小企业想突围 机会几何？

那么，中小厂商和后入局者是否就没有任何的突围机会了？答案是否定的。

在业内人士看来，对于新晋厂商，如果考虑的是如何整合云市场资源，做第三方云服务，还是有机会的。但是如果是想做头部云厂商，对于没有基础的互联网或零售企业还是有壁垒的。

不仅如此，今年的公有云市场将是以超大规模云联盟为代表的快速发展时期，少数具备差异化服务能力的公有云厂商也依然可以有很好的成长空间。另一方面，对云原生和混合多云支持能力的需求将会加速私有云市场的转型，带来新的挑战与市场机遇。

值得一提的是，今年1月份，没有大厂背景的UCloud在国内科创板上市，成为独立厂商的代表。UCloud的阶段性成绩或许也可以带给一些中小公有云企业一些启发。

优刻得联合创始人兼COO华琨曾在接受媒体采访时，坦言："我们一定不会跟巨头硬磕，他们做什么我们做什么，这样一定完蛋。我们会差异化选目标客户，比如相对价格有优势的腰部客户，我们也会争取能发挥我们中立性的头部客户。"

此外，华琨强调，盲目地烧钱扩张并不一定能带来成功。"如果追求盲目的亏损带来的市场份额，不具备盈利能力。过去两年的资本市场有很多这样的反面案例，烧了很多钱，但是最后换来的是一地鸡毛。"

优刻得董事长兼CEO季昕华也说道："这8年的时间里，我们不断被挑战：创业公司如何和巨头竞争？我的答案是中立性、内资属性和目标客户明确。"

可以肯定的是，尽管云计算是一个非常有诱惑力的市场，但这块领域硝烟四起，巨头林立，要想从中杀出一条血路并非易事，选择退出的企业明哲保身也不失为良策，但选择继续厮杀的企业也不必气馁，选对策略，总能分得一杯羹。