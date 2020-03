美国科技五巨头强势，美股大跌期间也比大盘跌得少

3月27日消息,据外媒报道,自美国股市2月19日见顶以来,美国股市市值最高的五支股票依然跑赢大盘。

这五支股票包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Facebook。市场研究机构Factset的数据显示,自美国股市见顶以来,这些股票平均下跌了22.9%,相比之下,标准普尔500指数下跌了26.6%,道琼斯指数下跌了27.5%(截止美股周四收盘前的数据)。

这些大盘股的相对强势令一些观察人士感到意外,他们原本预计,这些在牛市中一路高歌猛进的大盘股,将在下跌过程中成为最大的输家。

但是一项新的研究表明,美国股市已不仅仅是头重脚轻和市值被高估,大盘股占优势还表明美国股市正发生更深刻和更长期的转变:美国股市正分裂成为两个阵营:几家非常赚钱的大公司和其它公司。

美国亚利桑那州立大学金融学教授亨德里克·贝森宾德(Hendrik Bessembinder)撰写了这份研究报告,报告标题为《1926年至2019年美国公共市场的财富创造》(Wealth Creation in the U.S. Public Markets 1926 to 2019)。在这份报告中,他更新了此前基于截止2016年数据的研究。

贝森宾德的研究反映出,在刚刚结束的牛市中,苹果等五支科技龙头股是如何决定性地占据主导地位的。贝森宾德的报告称,在截至2019年的三年中,在美国股市创造的财富总额中,这五支股票占据了令人难以置信的22.1%。

这种财富创造的集中,给那些试图创建多样化股票投资组合的人带来了巨大挑战。在贝森宾德的数据库中,截至2019年12月的三年内共有4896支公开交易股票。如果用其中4891支股票构建一个指数基金,而缺少的5支股票正好是苹果、微软、亚马逊、Alphabet和Facebook,那么其表现与整个大盘的表现相比仍然会落后22.1%。

这一结果是惊人的,因为如果不是这样的话,人们会相信一个包含4000多支股票的投资组合(占美股所有公开交易股票的99.9%)已经足够多元化了。

用另一种方式表达贝森宾德的观点:需要多少家公司,才能在美国股市过去三年创造的财富总额中占到50% ?答案是,在截至2019年12月的三年中,只需要美国股市4896支公开交易股票中的48支,占总数的0.98%。

美国的财富不平等是一个在美国大选中备受关注的话题,美国智库布鲁金斯学会(Brookings Institution)的数据显示,美国最富有的1%的人口拥有的财富占美国总财富的29%。尽管如此,美国股市财富不平等程度几乎是它的两倍,美国股市那些最富有的1%的股票创造了50%的财富。

美国股市目前的情况进一步证明,美国经济正朝着“赢家通吃”的方向发展。2005年,牛津大学的托马斯·诺伊(Thomas Noe)和美国达特茅斯学院(Dartmouth College)的杰弗里·帕克(Geoffrey Parker)在《经济与管理战略杂志》(Journal of Economics & Management Strategy)上的研究报告做出了这一预测。他们预测,在以互联网为基础的经济中,由于所谓的“网络”效应,行业将越来越多地由最大公司主导。

贝森宾德在接受媒体采访时表示,他的研究结果显然与诺伊和帕克的预测一致。