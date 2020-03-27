美国科技五巨头强势，美股大跌期间也比大盘跌得少

3月27日消息，据外媒报道，自美国股市2月19日见顶以来，美国股市市值最高的五支股票依然跑赢大盘。

这五支股票包括苹果、微软、亚马逊、谷歌母公司Alphabet和Facebook。市场研究机构Factset的数据显示，自美国股市见顶以来，这些股票平均下跌了22.9%，相比之下，标准普尔500指数下跌了26.6%，道琼斯指数下跌了27.5%（截止美股周四收盘前的数据）。

这些大盘股的相对强势令一些观察人士感到意外，他们原本预计，这些在牛市中一路高歌猛进的大盘股，将在下跌过程中成为最大的输家。

但是一项新的研究表明，美国股市已不仅仅是头重脚轻和市值被高估，大盘股占优势还表明美国股市正发生更深刻和更长期的转变：美国股市正分裂成为两个阵营：几家非常赚钱的大公司和其它公司。

美国亚利桑那州立大学金融学教授亨德里克·贝森宾德（Hendrik Bessembinder）撰写了这份研究报告，报告标题为《1926年至2019年美国公共市场的财富创造》（Wealth Creation in the U.S. Public Markets 1926 to 2019）。在这份报告中，他更新了此前基于截止2016年数据的研究。

贝森宾德的研究反映出，在刚刚结束的牛市中，苹果等五支科技龙头股是如何决定性地占据主导地位的。贝森宾德的报告称，在截至2019年的三年中，在美国股市创造的财富总额中，这五支股票占据了令人难以置信的22.1%。

这种财富创造的集中，给那些试图创建多样化股票投资组合的人带来了巨大挑战。在贝森宾德的数据库中，截至2019年12月的三年内共有4896支公开交易股票。如果用其中4891支股票构建一个指数基金，而缺少的5支股票正好是苹果、微软、亚马逊、Alphabet和Facebook，那么其表现与整个大盘的表现相比仍然会落后22.1%。

这一结果是惊人的，因为如果不是这样的话，人们会相信一个包含4000多支股票的投资组合（占美股所有公开交易股票的99.9%）已经足够多元化了。

用另一种方式表达贝森宾德的观点：需要多少家公司，才能在美国股市过去三年创造的财富总额中占到50% ？答案是，在截至2019年12月的三年中，只需要美国股市4896支公开交易股票中的48支，占总数的0.98%。

美国的财富不平等是一个在美国大选中备受关注的话题，美国智库布鲁金斯学会（Brookings Institution）的数据显示，美国最富有的1%的人口拥有的财富占美国总财富的29%。尽管如此，美国股市财富不平等程度几乎是它的两倍，美国股市那些最富有的1%的股票创造了50%的财富。

美国股市目前的情况进一步证明，美国经济正朝着“赢家通吃”的方向发展。2005年，牛津大学的托马斯·诺伊（Thomas Noe）和美国达特茅斯学院（Dartmouth College）的杰弗里·帕克（Geoffrey Parker）在《经济与管理战略杂志》（Journal of Economics & Management Strategy）上的研究报告做出了这一预测。他们预测，在以互联网为基础的经济中，由于所谓的“网络”效应，行业将越来越多地由最大公司主导。

贝森宾德在接受媒体采访时表示，他的研究结果显然与诺伊和帕克的预测一致。