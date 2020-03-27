隐私规则严格，在欧洲用智能手机追踪病患太难

3月27日消息，据国外媒体报道，为了对抗疫情蔓延，欧洲各国政府正求助于追踪冠状病毒传播的技术，并对被隔离的人群进行监测。与此同时，这种方法对当地原有的隐私规则来说也是一种考验。

图示：波兰格但斯克通常拥挤的街道上空无一人

以下是翻译内容：

从赫尔辛基到马德里，人们正在开发一系列应用程度，让民众向医生和研究人员报告症状的应用程序、追踪和模拟新型冠状病毒的传播，并确保那些被隔离的人呆在家里。

然而目前只有零星进展，且缺乏协调。隐私倡导者警告说，此举是在权衡公共健康和数字监控的任何好处，而这正是欧盟最新出台的隐私规则《一般数据保护条例》(GDPR)所试图禁止的。

以波兰为例：政府刚刚推出了一款名为“家庭隔离”(Home Quarantine)的智能手机应用程序，适用于自3月15日起被要求自我隔离两周的海外归国公民。

使用者需要上传个人信息和照片进行注册，然后应用程序会通过短信发送提醒，并要求使用者在20分钟内上传一张新的自拍照予以回应。这款应用通过面部识别技术来验证使用者身份，并根据注册地址来核查位置标记。

产品经理卡米尔·波科拉(Kamil Pokora)刚从泰国度假回到格但斯克，他说当地警方对他进行了强制检查。他还自愿使用了家庭隔离应用程序，但发现它不能正常工作。

“它有很多错误，”37岁的波科拉说。“我经常被要求执行一些甚至没有包含在应用程序中的任务。这对用户来说并不友好。”

负责实施GDPR的波兰个人数据保护办公室表示，他们没有就家庭隔离应用征求过民众意见。发言人亚当·萨诺基（Adam Sanocki）表示，政府将监督应用程序的部署情况，若发现违规情况，将采取行动确保个人数据得到保护。

在被问及用户对应用程序的各种批评时，波兰数字部门表示，他们一直在监控系统，并在必要时根据用户反馈对系统进行改进。

波兰内政部长马里乌斯·卡明斯基（Mariusz Kaminski）当地时间周三表示，政府计划让所有被隔离的人都安装家庭隔离应用。

根据欧盟GDPR，应用程序应明确征求用户是否同意处理敏感个人数据，而使用敏感个人数据则受到广泛的限制。例如个人数据不应该被无限期地储存或用于其他目的。

在柏林工作的隐私专家、Mozilla基金会技术政策研究员弗雷德里克·卡尔特修纳(Frederike Kaltheuner)表示，需要有明确的证据表明，技术解决方案值得牺牲隐私：“换句话说，我们需要知道这些工具确实有效。”

芬兰国家报纸Helsingin Sanomat和软件开发商Futurice即将推出一项网络和移动服务，帮助民众报告他们出现的呼吸系统症状。

该应用程序的支持者表示，人们报告的个人信息只有他们的年龄和邮编，这些信息将有助于绘制疫情蔓延的地图。芬兰政府虽然表示支持，但尚未正式支持这一项目。

在欧洲其他地方，各国政府正急于通过紧急状态法案，允许使用个人智能手机数据来追踪联系人并实施隔离。

斯洛伐克本周提出了一项临时立法，允许在新型冠状病毒疫情蔓延期间追踪个人活动。

司法部长玛丽亚·科利科娃（Maria Kolikova）对议会表示，她相信生命权是绝对的。但前总理罗伯特·菲科(Robert Fico)则对该项立法进行了猛烈抨击。

德国卫生部长延斯·斯潘(Jens Spahn)提议，允许在没有司法命令的情况下对个人的智能手机进行追踪，但这一提议遭到了总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)领导联合政府中地位较低的合作伙伴德国社会民主党(SPD)的反对。

德国病毒学领军人物克里斯蒂安·德罗斯滕（Christian Drosten）表示，要像韩国那样使用个人位置数据追踪接触者，仍然需要有人员配备充足的卫生团队作为后盾，这些团队要能够询问大量的新型冠状病毒感染者并追踪可能接触过他们的人。

德国缺乏这些资源，因此“就我而言，我们是否能从韩国身上学到一些东西的这个问题有点徒劳，”柏林Charite医院病毒学研究所所长德罗斯滕在电台采访中如是指出。

因新型冠状病毒蔓延导致欧洲感染和死亡人数激增，一些国家甚至发起了“黑客马拉松”，开展软件开发人员组队寻找新技术解决方案的头脑风暴会议。

在受灾最严重的意大利，政府呼吁企业拿出解决方案，而数据科学家奥塔维奥·克里瓦罗(Ottavio Crivaro)则在民众中发起呼吁，呼吁人们主动上传自己的数据，帮助绘制疫情蔓延的地图。

专家指出，其中一些问题已经在其他地方得到了解决。例如，新加坡推出了TraceTogether应用程序，从志愿者那里收集智能手机位置和蓝牙数据，以检查他们是否与感染新型冠状病毒的人有过密切接触。

对技术的关注也可能会忽视简单的解决方法。

例如，印度允许使用不褪色的墨水在被隔离的人手上盖章。这种方法此前主要用来防止人们在选举中多次投票。

非政府组织“隐私国际”(Privacy International)宣传主任埃丁·奥马诺维奇(Edin Omanovic)说，“这些问题通常都有一个低技术含量的解决方案。”“有时候最好的办法就是去隔离区看看。”