"我做企业到现在也没太大兴趣，如果我有兴趣的话，新东方应该比现在更大一点，未来我觉得新东方会交给更年轻一代人去做。"

3月25日，俞敏洪身穿黑色卫衣、戴着黑框眼镜出现在空中亚布力的直播中，坦言疫情期间已在考虑退休，但时间暂不对外公布。

"我会去做更加好玩的事情：读书、旅游、把旅游经验分享给别人，一起旅游、一路给大家直播，给大家讲解每个地方的历史文化知识，讲讲自己遇到好玩的事情，讲讲自己的人生。"

在这场直播里，俞敏洪同时也表达了，新东方目前仍有许多工作等着自己去做。但他认为，相比起企业家这个角色，他觉得自己更擅长做老师、善于与人交流、爱读书写字。

去年卸任的马云也这么说，"我认为我有一天会回去当老师，可能很快就会。我做这件事比当阿里巴巴CEO更擅长。"

不过，外界对马云的评价是一个成功的企业家。这是俞敏洪没有达到的高度。

很多年前，新东方前教师罗永浩对记者说，"我认为媒体上说俞敏洪是最富有的英语教师的说法是不准确的，俞敏洪从来都不是一个英语教师，他只是一个商人。"

俞敏洪当初的反驳是，"商人和教育家，是两种可以改造世界的人，为什么要把他们对立起来？"

俞敏洪解释，"新东方的发展其实是一个很痛苦的过程，我自己比较认同我做老师，我喜欢大家叫我俞老师，因为知识分子对商人这两个字自身就认为他是一个贬义词，但是我给自己做了一个解释，而且我觉得这个解释是合理，老师是人类灵魂的工程师不容说，商人是改造世界最重要的力量，商人的背后是商业精神，商业规则，公平竞争，最后是平民社会向民主社会的发展，是这样的。"

可见，俞敏洪对于商人的身份，是有些无奈和抵触的。

如今，俞敏洪表示，"我觉得把生活过得好玩，比把生活过得所谓的雄心壮志更重要；让自己的人生和生命更加快乐，热爱生命，比热爱能给你挣钱的机器要更重要。"

这是要彻底抛弃商人身份了吗？

误为商人

创办北京新东方学校。源于俞敏洪的一次刻骨铭心的失败，那是他的留学梦的破灭。上世纪八十年代末，中国出现了留学热潮，俞敏洪的很多同学和朋友都相继出国。俞敏洪也很动心，但他在北大学习成绩并不算优秀，赴美留学的梦想在努力了三年半后付诸东流，一起逝去的还有他所有的积蓄。

"为了谋生，我到北大外面去兼课教书，触犯北大的利益而被记过处分。"俞敏洪回忆，为了挽救颜面他不得不离开北大，生命和前途似乎都到了暗无天日的地步。但正是这些折磨使他找到了新的机会。尽管留学失败，他却对出国考试和出国流程了如指掌；尽管没有面子在北大呆下去，他反而因此对培训行业越来越熟悉。

1993年，俞敏洪在一个寒冷的冬天开始创业，他靠着一只浆糊桶和一把浆糊刷，拼命张贴招生广告，后来，他创立的新东方成为中国最大的英语培训机构，学生将近400万人，而他本人被称为"留学教父"。

2006年9月7日在纽交所，俞敏洪他带领中国首家民营教育企业在海外上市，44岁的俞敏洪成为中国最富有的教师，然而他声称，上市并非他的本愿。

"我同时要满足自己的教育理想，做事情不急不慢的这种个性，同时还要满足投资者那种非常着急地希望得到回报的心情，对我来说依然处在一个矛盾中间把新东方慢慢向前推进。"

俞敏洪自称是一个软弱的人，新东方从创办到上市的13年间，他面临分裂和倒闭，他无数次妥协，甚至从公司董事长做回普通老师。

"如果人生中有一次机会可以去经历从来没有经历过的事情，并且这样的事情可能给你带来从头到脚的改变，这件事情你愿不愿意做？最后的答案是肯定的。所以我愿意在朋友们的帮助下去尝试新东方上市以后，当一个上市公司CEO到底是怎么回事。"

在俞敏洪的自传《我曾走在崩溃的边缘》里，他写过："直到今天，新东方很多事情的成败和我的个性、性格依然是密切相关的，这也就意味着新东方能发展到什么样，都会带有我个性的影子。"

他觉得自己脾气比较温和，也比较大方，愿意与人分利，但这也导致了自己有时权威不足，也有时不能坚持原则、容易过分宽容。由于自己做事时会瞻前顾后，推动力不够，就导致了新东方的很多变革速度比较慢。

2014年，俞敏洪携手华泰联合证券有限责任公司前董事长盛希泰共同创立洪泰基金，通过这支天使基金的资本力量，支持互联网教育创新，扶持更多年轻人走向创业道路。

在2017年的洪泰基金年会上，俞敏洪讲到，我们所处的时代，是一个高速成长的企业呼唤高速成长的人才的时代。

俞敏洪表示，在商业世界里，一个不会赚钱的公司是可耻的，但一个只会赚钱的公司是可怕的。这不仅是洪泰的战略布局和价值观基础，也是俞敏洪的。

2018年是在线教育的风口期，好未来和真格基金扶持的VIPkid和哒哒英语已经快速成长起来。

同年，新东方快速完成了对清睿教育、爱奇乐、乂学教育、掌通家园等"AI+教育"公司的投资，也联合华硕、科大讯飞分别推出了整合其培训服务的产品Zenbo Qrobot、RealSkill。

2018年10月底，新东方AI研究院发起成立"N-Brain"联盟，同时发布首款"教育+AI"产品"AI班主任"。俞敏洪表示，"新东方在人工智能领域的投入每年在几个亿左右。"因为，"把教育和AI结合，是新东方必须承担的历史责任。"

放飞自我

俞敏洪行走商界，一直奉行这套好人哲学。在2009年的一次演讲中，俞敏洪还把企业家的人品和企业的发展挂上了钩，"想要把企业做大，你首先必须是个好人"。

不过，俞敏洪的所谓好人，自有其标准。比如牛根生，俞敏洪就坚定不移地认为，牛是个好人。

当年，由于奶粉中查出三聚氰氨，蒙牛陷入了财政危机。牛根生向俞敏洪打电话借钱，俞敏洪马上就汇出5000万元到了牛根生户头上。

在俞敏洪交际的企业家圈子里，好人是抱团的。新东方股票狂跌后，中国企业家纷纷买进，俞敏洪说，企业家买新东方股票，既不是抄底，也不是朋友式的两肋插刀。互相看护对方的股票，在俞敏洪和他的企业家朋友们的圈子里，早就是一种常态，"就像当初老牛的蒙牛，从20多块钱掉到6块钱，我们全抄。"

马云也在俞敏洪的圈子里。俞敏洪曾经半开玩笑地总结了他和马云之间的"缘分"：两人都是高考考了三年，专业都是英语，大学毕业后都留校当了老师，后来又都自己创业。这些共同点让两人很谈得来。据媒体报道，2011年，俞敏洪发起成立了慧致天诚企业管理咨询公司，马云名列顾问名单之中。

俞敏洪还公开评价马云是"真正的大商人格局"，而自己则是"一个小商人的气魄"。

时间到了2019年，俞敏洪的口风变了，也不再顾及自己身上的好人标签。

他在一次峰会上，对中国的互联网公司表示了担忧，对马云提出一些批评。

"马云只是一个成功的商人，但不是一个伟大的企业家。如果马云的商业精神不是去培养像任正非那样的伟大的企业家！如此这般，他将成为中国企业界的一个丧钟！别了，马云！虽然我们告别的是一个马云，我却希望我们告别的是一个浮躁的、急功近利、而没有幸福感的社会和时代！"

这次峰会上，俞敏洪表示，中国企业家有太多浮躁的人了，号称抢钱的时代到了，在法律的边缘疯狂试探，整个国内氛围都搞成这样，反而认真做事的却得不到回报。中国的科技应用水平不低，但基础研发只有华为在认真去做，很多互联网企业却喜欢深度挖掘中国人民喜欢占小便宜以及隐私窥探和喜欢八卦的内心，从而利用人性的缺陷开发营销套路。

俞敏洪说，所谓的BATJ，以及TMD什么的，都是想挣快钱，甚至百度已经受困于莆田人而无法转型。这些企业对中国的实力并不能带来本质上的提升，那么多互联网公司，都在争抢卖衣服的市场，争抢送外卖的市场，争抢线下维修工人的市场，为什么不愿意去开发工业上需要的基础性的软件呢？

"有时我们非常痛恨美国，但更痛恨国内这些不争气的伪企业家，政府给了扶持少吗？甚至出台法律要保护投资商人，一线四五线城市，甚至北上广深，大量的企业不给员工交社保，政府都睁一眼闭一眼放你们一码，指望你们解决就业，承担一些社会责任，但是你们怎么回报社会的？最后弄成遍地都是投机商，联想受困于美国人，百度受困于莆田人，网易简直就是辱华大本营！"

据报道，2018年以来，俞敏洪过得很焦虑，在出席各类活动时，他的言语措辞多次失当。

2018年8月末，俞敏洪参加了"亚布力中国企业家论坛2018年夏季高峰会"，口无遮拦地将阿里、腾讯、拼多多的快速增长归结于用户对八卦的低级趣味，将半年专利申请数量为1028件的中兴视为"不争气"，一度让场面非常尴尬。

更过分的是，俞敏洪开始物质化女性。在TEC2018教育创想大会上，俞敏洪口中的女性已经有些物质崇拜的影子。他说，"这张牌（AI）是要打的。不打的话，就好像一个女人出去身上没有背一个LV包和爱马仕的包，大家会觉得我这个人真土。"

当然，言语最为出格的一次，还是在2018学习力大会。"AI+教育"本是二者衔接的理想桥梁，俞敏洪的激昂演讲最终被其一句"现在中国是因为女性堕落导致整个国家堕落"断送。

俞敏洪现场发言："衡量和评价的方向，决定了教育的方向。而不是说，写了一本书或者是写了一个核心素养，大家去读，就能改变教育的方向的。举个简单例子，如果中国所有的女生找男人的标准，都是这个男人会背唐诗宋词，那全中国所有的男人都会把唐诗宋词背的滚瓜烂熟。如果说所有的女生都说，中国男人就是要他赚钱，至于说他良心好不好我不管，那所有的中国男人都会变成良心不好但是赚钱很多的男人。这正是中国现代女生挑选男人的标准。所以实际上，一个国家到底好不好，我们常常说在女性，就是因为这个原因。现在中国是因为女性的堕落导致了整个国家的堕落。"

此番言论迅速引发争议，他不得不公开道歉声明，并通过全国妇联表达歉意。

实际上，早在2013年，俞敏洪就意识到了言多必失的道理，他说，"我准备发一条微博，通知全社会：明年是我的闭嘴年。"他做了一个统计，结果发现，作为新东方教育集团董事长兼总裁，2013年他投入到自己公司上的时间只有五分之一，其余五分之四的时间，都用在了对外应酬、社会活动、团队活动以及演讲上。

"我的演讲80%都不是我主动去的，都是被演讲。因为是朋友邀请，所以不能不去，不去的话，朋友会觉得你不给面子。"众所周知，以前的俞敏洪是个很给别人面子的人，他羡慕那些我行我素的企业家，但他做不到，学不来。在他心目中，不给别人面子，其实是在丢自己的面子。

不过，即将耳顺的俞敏洪，终于不再顾及别人的面子了。但愿他可以好好做自己。

参考资料：