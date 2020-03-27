苹果CarKey界面截图曝光：很快就可以用iPhone锁车了

外媒 MacRumors 最近发现，苹果正在开发一项新的“ CarKey”功能，该功能可以让用户使用 iPhone 或 Apple Watch 对 NFC 兼容的汽车进行解锁，锁定和启动。就像信用卡和登机牌一样，用户将能够向电子钱包应用添加数字汽车钥匙，而无需使用实体汽车钥匙或智能钥匙。

CarKey 允许用户接近车辆，将 iPhone 或 Apple Watch 靠近车辆中的 NFC 读取器，使用面容 ID 进行身份验证，并自动解锁车辆。与过境过闸处的 Apple Pay 相似，可以选择快速模式，从而无需使用面容 ID 或密码也能进行身份验证。

本周早些时候，Twitter 上出现了疑似 CarKey 界面的屏幕截图，为我们提供了对即将发布的功能的初步了解。

正如预期的那样，数字汽车钥匙在钱包应用中显示为卡片。轻触卡片可显示诸如汽车型号，发行汽车制造商，用于快速模式的拨动开关以及与其他用户共享汽车钥匙的选项之类的信息。共享车钥匙时，主要用户可以为其他用户提供三个级别的访问权限，包括仅解锁后备箱，解锁车辆或解锁并驾驶车辆的能力。

MacRumors 发现用户将能够使用“消息”应用共享 CarKey。对于受信任的个人（例如家庭成员或朋友），共享对 CarKey 的访问权限可以是永久的，对于像代客驾驶这样的人群，共享的访问权限可以是暂时的。

苹果似乎将与汽车制造商合作开展这项计划，这表明 CarKey 可能以与 CarPlay 类似的方式推出。根据上面的屏幕截图和 MacRumors 看到的 iOS 代码字符串，汽车品牌宝马很可能将成为首批支持该功能的汽车制造商之一。