内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

近1万美元！一双罕见的苹果运动鞋被成功拍下

2020/3/27 11:42:56来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

据外媒 GQ 报道，一双罕见的经典苹果运动鞋本周在拍卖会上以 9,687.50 美元（约 68400 元）的价格售出

苹果公司于 1986 年推出了一系列潮流时装产品，但据报道，这些鞋款是 90 年代初期为苹果公司员工制作的原型，并且从未向公众出售过，这使它们成为当今更为抢手的收藏品。另一对鞋子在 2017 年的拍卖会上拍出了近 30,000 美元。

近年来，经典的苹果硬件和纪念品的价值有所上涨，最近的几个例子表明，有些人愿意为过去苹果的经典产品买单。

苹果计算机公司（Apple Computer Inc.）的原始标志是 1978 年左右制作的，上面带有苹果著名的彩虹徽标。该标志将于 3 月 26 日拍卖，起拍价为 20,000 美元。上个月，一台罕见的功能齐全的 Apple-1 计算机在拍卖会上以 458,711 美元的价格售出。

2017 年，史蒂夫·乔布斯以前拥有的物品出现了多次拍卖，包括他 1984 年的精工手表（售价 42,500 美元），他的旧凉鞋（2,750 美元）和他在 NeXT 时期的经典黑色高领衫（7,500 美元）。还包括他的 NeXT 姓名标签、名片、Apple Computer 笔以及一张亲笔签名的 USPS 退货收据，所有这些都以 16,250 美元的价格售出。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果乔布斯

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    