《半条命：Alyx》里教数学，查理老师引来 43 万人围观

雷锋网AI源创评论报道，在《半条命》系列游戏的 VR 版本《半条命：Alyx》（Half-Life:Alyx）刚刚在PC上发布的这一周，也正逢加州冠状病毒肆虐，老师和学生们都呆在家里。

一个非常酷的查理老师（Charles Coomber），通过他的 Oculus Rift S 虚拟现实眼镜，登录到 Alyx 游戏里，并在游戏里装修了一个公寓，然后在公寓阳台的玻璃上讲起了数学，还在油管（YouTube）上直播了整个教学过程，引来了43万人围观。

【雷锋网注：查理老师在半条命游戏里的阳台】

查理老师在奥泰牧场艺术学院（Otay Ranch Academy）任教，这是一所位于加州圣地亚哥的艺术学校，查理在学校教 7-8 年级的社会研究科目，同时负责一些选修课，像漫画、棋盘游戏和 RPG 俱乐部。

在 Alyx 游戏里，查理老师首先展示了他的阳台，从阳台上可以俯瞰游戏中的虚拟城市。他一边展示一边讲解，“我们正处于封锁之中，所以你可以看到街上没有很多人”，然后他从阳台回到了室内，公寓的窗户是一层毛玻璃，光线可以折射进来，而玻璃上写着备课的几道数学题。

【雷锋网注：玻璃窗户上的数学题】

他戴上重力手套，拿起游戏里的马克笔，有黑色和红色两种。然后直接用马克笔在玻璃上进行板书，玻璃上的物理笔迹，真实性和细节都令人难以置信。查理老师就这样讲起了数学中余角、补角、对顶角这样的数学概念。

他花了十来分钟讲解，同时运用着红色、黑色马克笔和板擦，透过玻璃，甚至可以看到城市外面飞翔的鹰。

【雷锋网注：窗外的阳光和景物非常逼真】

题目讲完之后，他放下了教具，带领同学们参观了一下公寓。通过户外的楼梯，可以走到公寓的另一个房间。在桌上，居然放着一个硕大的玻璃瓶，里面养着一只棕色的甲壳虫，白板上画着示意图，原来这是多才多艺的查理老师上科学课的地方！

【雷锋网注：查理老师公寓里饲养的甲壳虫】

【雷锋网注：查理老师的科学课白板】

围观群众纷纷惊叹，有人问，万一游戏里出现一个僵尸，是不是老师还得先射击完僵尸，然后再回来讲课？

Alyx 是啥

Alyx 是玩家们期待已久的一款虚拟现实第一人称射击游戏，由开发商 Valve 推出。玩家使用重力手套操纵游戏里的物体，在 VR 环境中和敌人战斗，也可以探索和解决谜题。

【雷锋网注：Alyx 里的游戏场景】

3 月 23 日，Alyx 在 Windows 上发布，可以支持所有和 PC 兼容的 VR 眼镜，包括 HTC Vive、Oculus Rift，以及 Valve 自己推出的 Valve Index 头戴显示设备。游戏里每把武器都可以单手使用，这样玩家可以随时有空与世界互动。

【雷锋网注：戴着头显，进入逼真的虚拟现实世界】

根据市场研究公司 Superdata 的数据，因为 Alyx 的推出，Valve Index 在 2019 年 Q4 卖出了 10 万台，成为该季度销售最高的个人电脑 VR 头显。不过由于冠状病毒在中国的影响，限制了 Valve 的供应链生产。

VR 设备并不便宜，Valve 官方公布的 Index 的价格，高达 999 美元，约合 6800 元人民币。要用于教学，还得配上控制器、高性能的电脑（最低 12G 内存），以及 Alyx 的软件。

查理老师的梦想

难怪查理老师在 DonorsChoose 网站，专门开了一个捐赠空间，以便热心家长为他奇思妙想的创意捐款。

【雷锋网(公众号：雷锋网)注：为梦想课堂而捐款】

在这个“未来的课堂：科技之梦”的捐款网页，查理老师描述了如何使用 VR、图形设计和计算机科学，为学生提供关于未来的教育。

首先他声明这是一个扩展项目，并不是必选的。但他梦想成为教育前沿的先锋，而 VR 具有巨大的潜力，它可以教授社交技能，使历史重现活力，甚至可以让学生从事本来不可能的科学项目。比如带领学生们探索古代世界的七大奇观，或者以第一人称视角探索国际空间站。

为这个梦想买单需要 2003 美元，包括一台 HP OMEN 台式机，1318 美元；一套 Oculus Quest 虚拟现实游戏头显，685 美元。看起来，查理老师已经完成了目标，有 5 个捐赠者买了单，选修项目则吸引了 35 名学生。

在游戏里教学早有先例，比如流行的 Minecraft (我的世界) 游戏，成为老师们施展才华的地方。查理老师在 《半条命：Alyx》里的数学课堂实践，则把教学体验推进到了虚拟现实的世界，只有一个细节需要注意，课堂时间不要太长，否则容易有眩晕感。查理把时间控制在 17 分钟之内。

参考