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外媒：三星今年将推出更便宜的5G智能手机

2020/3/27 15:03:18来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月27日消息 来自外媒phonearena的报道，三星预计未来几个月对5G芯片的需求将会增加，尽管由于冠状病毒的爆发，三星智能手机的销售在过去几周有所放缓，但这家韩国公司仍计划在一年中推出更多的5G智能手机产品，并且并不是所有5G手机都是旗舰产品。

除了Galaxy S20系列，三星有望马上推出另一款5G智能手机——Galaxy A71，IT之家在22日的时候曾报道过这款产品。不过A71 5G并非是三星目前最便宜的5G智能手机，Galaxy A51 5G已经登录了Geekbench，并且出现了三星官网同样的代号SM-A516N。

需要注意的是，Galaxy A51的4G版本去年年底已经发布，搭载了Exynos 9611和8GB的RAM，运行基于Android 10的One UI 2.0，并具有128GB的内置存储空间；此外还带有microSD卡插槽，可将存储扩展到512GB。

5G版本的A51，将搭载三星5G SoC Exynos 980

其余配置方面，三星Galaxy A51具有6.5英寸20:9的Infinity-O Super AMOLED中置打孔屏，采用屏下指纹，前置摄像头为3200万像素。L型四摄像头为48MP主镜头+12MP超广角（123度），还有两个5MP摄像头。电池容量为4000mAh电池，具有15W快速充电。

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关键词：三星A51A51

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