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iOS 14代码表明苹果正开发AR头戴设备：已进行相关测试

2020/3/27 15:14:12来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：微尘评论：

本月早些时候，9to5Mac 报道了 iOS 14 内部版本中新的“ Gobi”增强现实应用。外媒 MacRumors 今天补充，该应用是苹果内部目前在测试的一种 AR 保龄球游戏，而这种体验目前只能在 Apple Park 半径 5 英里范围内的特定街道上激活。

此外，MacRumors 还附有一张照片，称它们是苹果用来测试其 AR 头显的控制器之一。在外观上，它看起来与 HTC Vive Focus 控制器非常相似。保龄球游戏肯定是一个内部测试的场景，而不是最终会成为面向用户的功能。

到目前为止，有几份报告表明，苹果正在内部继续开发先进的增强现实头戴设备，但是该项目正面临技术挑战，可能还需要几年才能准备就绪。

同时，一些报告表明苹果正在积极与现有的增强现实品牌合作。头戴设备将与已连接的 iPhone 进行交互；手机会通过将视频流发送到耳机来无线驱动 AR 体验，类似于CarPlay的工作方式。另外，App Store 应用将能够包含提供 AR 功能的扩展。

图中的控制器看起来与 HTC 的控制器非常相似。几年前，有报道称苹果在构建自己的 AR 原型时将 HTC Vive 用作早期测试设备。

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关键词：苹果ARVR

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