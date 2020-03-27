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Epic为2月14日之后购买《World War Z》的玩家退款

2020/3/27 15:47:34来源：IT之家作者：月生责编：月生评论：

IT之家3月27日消息 昨天晚些时候，Epic开启了新一轮的游戏免费领取活动，本周开启的免费领取游戏是《World War Z（僵尸世界大战）》、《Figment（虚构世界）》以及《Tormentor X Punisher（折磨X惩罚者）》。

此消息一宣布，玩家们直呼“Epic NB”的同时，有一部分玩家却很郁闷：我才买没多久的游戏，甚至都没顾上玩，怎么就限免了？

为此，Epic官方宣布，将为北京时间2月14日12:00之后购买《World War Z》的玩家发送游戏退款，退款金额为游戏购买价格。

（图源游侠资讯）

值得注意的是，如果玩家在购买该游戏时使用了任何优惠券，优惠券的价值将不会以退款方式返还

此外，IT之家了解到，《World War Z》现在已支持跨平台联机，游戏近期还追加了内容更新，包括新武器、任务目标，以及游戏难度和AI的修正等。另外包含4位角色皮肤的付费DLC“War Heroes Pack”也已推出。

这对之前花钱买了《World War Z》的玩家们来说无疑是个好消息，但早于2月14日12:00购买的朋友们就享受不到这一福利了。不过有句话说得好：“早买早享受，晚买有折扣（不买免费送？）”，请玩家们放平心态，好好享受游戏吧。

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《不止喜加一！Epic新一轮限时免费领取开始》

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关键词：EpicWorld War Z游戏

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