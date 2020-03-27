苹果 App Store 开启第二波精品游戏限免（附下载地址）

上周 App Store 上的好几款精品游戏开启限免优惠，其中甚至包括了《迷你地铁》《阿尔托的奥德赛》等屡获好评的独立游戏。

时隔一周之后，App Store 开启了第二波精品游戏限免&优惠活动，如果你错过了上周游戏，这周同样精彩的限免和优惠可别再错过了。

▎《Holy Potatoes! A Weapon Shop?!》

▪ 评分：3.7 分（74 个评分）

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《Holy Potatoes! A Weapon Shop?!》是由新加坡独立开发团队 Daylight Studios 推出的可爱经营游戏。

在这款游戏中，玩家需要利用土豆铁匠锻造武器，并把它们卖给探索的英雄们。你将遇到超过 70 名土豆英雄，锻造 200 多种武器，把业务拓展到 200 个滑稽的区域，管理 30 位滑稽的土豆铁匠，发现 10 名传奇的流行文化英雄，而且你还能领养一只土豆狗！

▎《看！土豆们的宇宙飞船？！》

▪ 评分：4.2 分（50 个评分）

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这款游戏鼓励玩家们在回合制的战斗机制中，运用各种奇怪或者强力的武器和它们的特殊技能来扭转战斗局面。

游戏中，你将随着凯西和费伊姐妹跨越数十个蔬菜星球和宇宙去拯救他们最亲爱的土豆外公。在冒险途中，你将会管理你的飞船，打造上百种武器并探索各种广阔无垠的蔬菜行星！除此之外，你的在冒险中的抉择还将影响到你和可爱的蔬菜船员的故事的发展，或许你还有可能会遇到熟悉的面孔!

▎《Holy Potatoes! A Spy Story?!》

▪ 评分：3.6 分（20 个评分）

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《Holy Potatoes! A Spy Story?!》是款风趣幽默的特工机构模拟游戏，你将管理属于自己独特的土豆特工总部！招募家喻户晓的土豆特工，训练与提升土豆团队，研发和打造各式各样的道具、车辆和设施，策划并率领特工进行绝密任务！

▎《Takoway（小章迷走空间）》

▪ 评分：4.6 分（14 个评分）

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《小章迷走空间》是一个可以利用两种视角进行解谜的 3D 游戏，如果成功通关，您将帮一只叫小章的粉色章鱼挣脱禁锢，冲向广阔世界。

你将在游戏中跟随小章，开启一段充满极度精巧的机关、危险与惊喜的奇妙旅程。在旅程中，小章将邂逅各式各样的奇异海洋生物，它们可以协助小章穿越诡秘的实验室。但小章最需要的，还是你的帮助。

▎《Dig Deep》

▪ 评分：4.7 分（164 个评分）

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《Dig Deep》由曾经开发过《贪吃毛毛虫》(Caterzillar)、《变色狂奔》(Chameleon Run)等高质量游戏的开发者推出。

在《Dig Deep》中玩家将扮演的是一个名叫罗杰的家伙，他的任务就是不断的朝地下挖，而在地下会有许许多多的的宝藏、物资等待罗杰去发现，当然除此之外在地下有时候还会遇到一些危险，例如爆炸物或者敌人都会隐藏在地底下，玩家在挖掘的过程中需要注意避开这些危险地东西。当然如果能够拾取到道具的话可以让玩家更快的完成游戏。为了让玩家在游戏过程中有一个明确的目标，在游戏里会有不同的任务供玩家来挑战。

▎《Rolando：至尊版》

▪ 评分：4.9 分（37 个评分）

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《Rolando：至尊版》是 2008 年推出的同名游戏的重制版。游戏的主人公是 Rolando，它们被围困在画风可爱、机关烦人的地图中，需要蹦蹦跳跳，解开机，躲开一碰就死亡的暗影，收集地图上的钻石，成功逃出关卡。

▎《Kotoro》

▪ 评分：4.6 分（49 个评分）

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这是一款是由开发商 semidome 推出的以颜色为基础规则的益智游戏，考验的是玩家对于色彩的敏锐度。这款游戏以三原色为基础，玩家将通过颜色的融合、分离以及复制等方法来完成游戏关卡。

▎《IMPOSSIBLE ROAD（万能之路）》

▪ 评分：3.7 分（224 个评分）

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《万能之路(IMPOSSIBLE ROAD)》是一款关于风险、奖励和过山车的纯正极简街机游戏。将船从过山车般的赛道上引下来，每通过一个门你就能得分。看准反向，通过发夹弯、跳跃、超级曲线和反向拱形来获得完美的线条。

▎《Vikings：an Archer's Journey》

▪ 评分：4.7 分（743 个评分）

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游戏中，玩家将扮演出色的射手诺特，她失去了忠诚伙伴的陪伴，决定前往海姆冥界（Helheim）这个寒冷多雾，布满亡灵的地方去寻找它。她能在旅途上收集到独特的弓箭，并用这些箭射穿源自北欧神话的各种凶恶怪物。

本作不含广告，也没有内购功能。

▎《ATOMINE》

▪ 评分：4.2 分（192 个评分）

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《ATOMINE》是一款以虚拟空间为主题，采用极简主义的设计风格，rogue-lite 方式（借鉴 Roguelike 特征），动态生成的双摇杆射击游戏。玩家通过屏幕体验真实的系列 STUXNET 事件 —— 世界上首次兵器化的电脑病毒。

每次挑战，玩家都需要击毙当前空间内的所有敌人以开启下一个关卡的通道。敌人被击毙后会在地上留下经验值、能量或各种武装组件。

▎《forma.8 GO》

▪ 评分：4.2 分（100 个评分）

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《forma.8》是一款独特的动作冒险游戏，采用类似于《银河战士》的成熟游戏机制，画风唯美，效果震撼，浩瀚世界，供玩家尽情探索发现。

玩家扮演一台代号为 forma.8 的小型科学探测器，孤独地在一个外星球上只身游荡。由于一场意外，你和同伴失散了，你的每一项任务都是生与死的抉择。你要找到遗失的强大能源并使其恢复运转，希望这一切还来得及。

▎《Waking Violet》

▪ 评分：3.2 分（13 个评分）

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《醒着的紫罗兰（ Waking Violet） 》是一款 2D 冒险解谜游戏。玩家将扮演一名亟欲长大却害羞的青少年 Violet，他困在幽暗的梦中无法醒来，有赖你助他脱离梦境，每过一关就离醒来的目标更近，游戏中共有 42 个独特且精彩的关卡，过程充满了益智的推箱元素，可用以找到出口或是困住凶恶的敌人。

▎《Joe Dever's Lone Wolf-Complete》

▪ 评分：4.3 分（336 个评分）

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这是一款改编自 Joe Dever 著名的游戏书系列《Lone Wolf》的角色扮演游戏，游戏中玩家将要选择自己的故事走向，在非线性的剧情里冒险。

▎《Ocmo》

▪ 评分：4.8 分（416 个评分）

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《Ocmo》是一款忍者吊索式横版过关游戏，也是一款高难度的获奖作品，即便硬核玩家也未必刚得住它的挑战。流畅的动作、真实物理玩法和精密的控制，为这款作品赋予了一种独一无二的自由感与流动感。

▎《Earth Atlantis》

▪ 评分：3.0 分（26 个评分）

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《Earth Atlantis》是一款横向卷轴射击游戏，搭载新颖的「怪物猎杀」游戏玩法。搜寻并猎杀可怕的海怪，探索后世界末日时代的海底世界。在旅途中解锁多种具备特殊武器和技能的船舶，成为一位传奇猎人！