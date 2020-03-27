阿里与浙大合作，将建数字技术人才培训中心

3月27日下午消息，阿里巴巴集团和浙江大学在杭州升级战略合作，锚定近期备受关注的“新基建”，加强数字基础设施建设等各方面合作。阿里巴巴董事会主席兼首席执行官张勇表示，合作三年来，双方展现了校企合作的典范，期待秉承“天马行空、脚踏实地”传统，共同推动社会进步。

张勇表示，阿里的使命是“让天下没有难做的生意”，如今这个“天下”是数字世界的天下。

在全球抗击疫情过程中，阿里巴巴的云计算、大数据、人工智能等数字技术，在应对疫情、保障生活、安全复工、增益治理等方面发挥了巨大的社会和经济效应，加速各领域数字化转型，也让数字基础设施的价值深入人心。

阿里巴巴和浙江大学于2017年5月首次牵手。双方当天签署了二期战略合作协议，包括升级“阿里巴巴-浙江大学前沿技术联合研究中心”，继续推动用商业生态体系帮助科研成果实现产业化落地，以及布局公共卫生和大健康，联合建设数字化人才培养和认证体系等。

作为双方科研合作的项目之一，11位阿里高阶技术人过去几年也成为了浙大的兼职博导，招收全日制博士生。未来双方将积极申报全国示范性工程专业学位研究生联合培养基地，筹建“阿里云-浙江大学工程师学院数字技术人才培训中心”，让产学研更好融合。