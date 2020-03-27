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广汽蔚来HYCAN 007将于4月份上市：标配无人机系统，26万起

2020/3/27 17:45:58来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家3月27日消息 今天下午，广汽蔚来新能源汽车科技有限公司 首席执行官@廖兵广汽蔚来微博发文，称HYCAN 007将与大家正式见面了，我们将在4月开启大定，5月正式进行产品交付！

据IT之家了解，HYCAN 007是广汽集团与蔚来汽车共同打造的首款车型，HYCAN 007共有6种配色，5款配置车型，预售区间为26.00-40.00万元

据廖兵透露，4月10日，广汽蔚来将进行HYCAN 007上市并开启大定。小订购车入口将在4月1日关闭，所有4月1日之前的盲订、小订用户均可以选择是否转为大定。转为大定后，盲订与小订用户的预售权益也将得以保留，包括终身免费三电质保、终身免费常规保养、终身免费无线流量、限量专属VIP号码等等。

HYCAN 007定位中大型豪华纯电SUV，产品基于GEP新一代纯电专属平台打造而来，其中BASE版的电池容量为73kWh，NEDC续航里程为523km。其余版本车型均配备容量为93kWh的电池，NEDC续航里程为643km。

同时，HYCAN 007搭载了三合一电机（永磁/同步），带预约恒温功能，0-50km/h的加速时间均为3.28s。在充电方面，HYCAN 007提供了双向充电系统，以及为用户配有带预约充电功能的品牌专属充电桩。

有意思的是，HYCAN 007还将标配天空之眼无人机系统，简单理解，就是在你的车里预装了可提前探路的小型无人机，用户可在车内操控无人机。

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