呼吁保持社交距离，麦当劳、奥迪等多个品牌Logo被“隔离”处理

IT之家3月27日消息 随着新冠病毒在全球蔓延，多个国家要求民众在家办公、上学进行“社交隔离”，在这种情况下，多家企业纷纷上线“隔离”Logo，呼吁大家在家隔离，避免传播新冠病毒。

▲雷蛇“隔离”Logo

▲雷蛇原版logo

例如雷蛇公司3月22日就在其脸书官方主页上发布了一个新logo，原来纠缠在一起的蛇已经相互“隔离”，以此来鼓励大家在疫情期间避免相互接触。

▲上周，麦当劳（MCD）巴西在其Facebook页面上发布了一张图片，分开了其标志性的金色拱门。

▲可口可乐目前正在纽约空无一人的时代广场上刊登广告，其Logo的每个字母都用空格分开，并写有“分开是保持团结的最佳方式”的字样。

▲奥迪和大众对其社交媒体帐户的Logo也进行了调整。奥迪分开了四个环，大众将V和W分开。

▲小米在推特的账号名称也进行了隔离，将“xiaomi”的每个字母用空格进行了分隔，并发文称“分开并不意味着我们不亲密”。

官方带头发布隔离LOGO后，大家都觉的行为很棒，设计师网友们也为各大品牌自制隔离LOGO：

▼星巴克

▼肯德基

▼诺基亚

▼阿迪达斯

▼红牛

▼彪马 puma

▼耐克

▼supreme

▼网友也给新浪微博做了一个特别LOGO

▼华为

▼Kingston

根据专家的建议，“社交隔离”的安全距离是6英尺（约2米）。IT之家了解到，“6英尺法则”的依据是呼吸生理学的研究。如果没有咳嗽或打喷嚏，人们彼此之间3到6英尺的距离称为呼吸区。当然，当人们咳嗽或打喷嚏时，飞沫的距离就会超过6英尺。但在一般情况下，日常生活中保证6英尺就是基本规则。