远程办公效率低？Linux 之父有五条经验之谈

在冠状病毒肆虐全球之时，一场亿万人参与的大型社会实验——在家办公宣告开启。在家办公看上去很美，节省通勤，自由舒适，但实操起来，许多朋友才发现需要克服不少小困难，比如网络、通信软件卡顿，24 小时 on call，而最关键的就是效率低下，注意力很容易被干扰。

对此，一位著名的远程办公程序员有话要说，他就是 Linux 的创造者 Linus Torvalds，在《时代》周刊由读者投票评选出的二十世纪 100 位最重要人物榜单中排在第 15 位——盖茨不过才是第 17 位。

Linus Torvalds 无疑是个天才程序员，Linux 就是他在 21 岁用个人时间创造出的当今全球最流行的操作系统内核之一，而没有 Linux 就没有后来的安卓；不止于此，2005 年，Linus 花费数周创造了 Git 的初始版本。有了 Git ，才有如今的 GitHub 和越发轰烈的开源运动。

2016 年 Linus Torvalds 曾在 YouTube 上分享过一个他的居家办公环境视频，其中最有意思、最吸睛的一点是，他的电脑放在一架跑步机上，并给这个工作台起名“zombie shuffling desk”。“我设置的是一小时一英里，太快了不行，鼠标会乱跳，连关闭一个网页都做不到。”

虽然他也不确定跑步机到底有多大的作用，但是大概至少比光坐着要健康一些，视频发布时 Linus Torvalds 已经踩着极慢的“僵尸步伐”操作电脑三四个月了。另外，这样也能保持工作台的整洁，不然运动中会很容易将物体扫下去。

不过可惜的是，他后来已经很少用到这台跑步机，因为他还是不太喜欢办公时有太多的干扰因素。

旧操作台

作为过来人，Linus Torvalds 分享了 5 点在家办公的经验：

放下失去人际交往的恐惧

Linus Torvalds 提到，几年前，当他第一次在家工作时，他担心会错过与人的交流，包括在办公室与同事的沟通，或者是一起吃午饭。

后来 Linus Torvalds 似乎不再怀念这些了——他发现自己更喜欢没有人际交往的居家时光。他不喜欢工作中有太多外来刺激，由于旧工作台对着一扇窗，他甚至会拉上窗帘遮挡阳光。

当然，如果不是当下特殊时期，选择将自己与其他人隔离开来，对大多数人来说并不是最好的事情。

不要在家再建一个办公室

其实你可以跳出办公室环境去做很多事情。就像 Linus Torvalds 所说，远程办公的真正优势是“灵活性”。你不一定要按照朝九晚五或更长时间的节奏坐在办公桌前，你可以更合理地安排一下中间休息，做一些任何你想做的事情。

比如说随心所欲地撸猫，或者着家居服。Linus Torvalds 表示，他在家时大多时间都是穿着浴袍、睡衣，只有摄影师来时，他才换上便装。另外，他提到本来习惯于晚上工作，但由于小孩要上学，所以基本上工作节奏也是朝九晚五。

总之，不要在家里再建一个“办公室”，这比在公司上班更糟糕。

高效的沟通是关键

你当然可以一天开多次会议，视频会议或音频通话，但问问自己，真的有必要吗？对所有人来说，你都应该谨记：尽量缩短会议时间，明确事情目的。还有些人认为，文字比声音、视频更节省时间，偏好文字沟通。

Linus Torvalds 的建议是，最好通过电子邮件列表来列出重点，这也是当初他研发 Linux 内核所遵循的原则。

总之，我们需要注意以适当的方式传达必要的信息，也不要出现文本/电子邮件信息超载情况。

追踪你的时间

灵活办公，并不是说你可以尽情摸鱼，潜伏在社交媒体平台上划水。

远程办公，需要合理规划以及充分利用工作时间。要做到这一点，可以使用几个工具来跟踪电脑使用时间和手机持续时间。

你甚至可以把规划写在便利贴上，时刻提醒自己高效。这里推荐了两款效率管理工具：ActivityWatch 和 RescueTime。

和你的猫（宠物）一起玩

这并不是歧视其他宠物，Linus Torvalds 家里就有一只猫。有时候他在办公时，猫就会悄悄走进来，爬到他的腿上打呼噜。他喜欢这呼噜声，对他来说远甚于电扇转动的喧闹声。

仅仅因为你在家——当你安排工作或试图有效利用时间时，你有很多事情要做。Linus Torvalds 坚持认为，无论何时你感到无聊，如果有必要的话，你可以去买一些必需品，或者只是和猫（或者其他宠物）一起玩。