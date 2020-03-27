官宣：《骑马与砍杀2：霸主》降价并提前上线

IT之家3月27日消息 TalesWorlds工作室今天宣布，将于3月30日提前上线《骑马与砍杀2：霸主》EA测试版。此外，该游戏在前两周面向所有用户享受9折限时优惠，而在Steam购买过《骑马与砍杀》系列中任何作品的老用户将享受8折限时优惠。

因受新冠病毒疫情影响，位于土耳其的《骑马与砍杀》开发商TaleWorlds Entertainment曾在3月13日宣布开启远程办公模式。对于远程办公是否会影响《骑马与砍杀2》游戏发售时间，TaleWorlds曾向玩家们承诺称“有信心完成本月31日的发售目标”。

援引@骑马与砍杀中文站 微博文章，这里特别提醒所有玩家，此次抢先体验版还存在很多问题，和正式版有一定差距。包括但不限于以下问题：

汉化不完整/场景雷同/剧情不完整/兵种平衡性差/配音不完整/运行不稳定/多人模式不完整/单人特色不完整/游戏闪退/存档不兼容 等情况。

对于游戏品质有较高期望且非骑砍忠实粉丝，不建议第一时间入手。

IT之家获悉，TaleWorlds Entertainment是一家独立游戏开发公司，位于土耳其安卡拉。早在2005年，这间公司就开始以TaleWorlds Entertainment的名义开发电脑游戏。2008年9月，TaleWorlds首个游戏《骑马与砍杀》开发完成。

Steam商店地址：点击这里

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