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可检测人群中是否有传染病症状的无人机问世

2020/3/27 23:11:35来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：远洋评论：

如果你将来看到一架无人机飞过，它可能正在寻找新冠病毒的证据。南澳大利亚大学（UniSA）和总部位于加拿大的无人机技术公司 Draganfly Inc 合作开发了一个“流行病无人机”平台，该平台使用特殊的传感器和计算机视觉技术来查找患有传染性呼吸道疾病的人。

控制像新冠病毒这样的传染病的主要问题之一是找出谁被感染以及该病的流行程度。一种方法是寻找表现出症状的人。但是，要求整个城市的居民排队以进行体温测量几乎是不切实际的，因此由传感器系统防御主席 Javaan Chahl 教授领导的 UniSA 团队正在选择遥感和计算机算法。

根据团队的说法，新无人机能够监视某人的体温，心率和呼吸率。它还可以检测到打喷嚏和咳嗽的发生，即使在密集的人群中也能使用，包括办公室，机场，游轮和养老院中的人群。

该技术最初由 Chahl，Ali Al-Naji 和 Asanka Perera 于 2017 年推出，当时他们展示了测量心率和呼吸率的功能，并分析人体运动以检测最远可达 10 米之内的咳嗽和打喷嚏的发生。Chahl 表示，检出率并不高，但是它是查看人群中是否存在疾病的一个实用工具。

UniSA 在新闻稿中表示，其目标是“立即开始整合商业，医疗和政府客户”，但现阶段尚未提供任何有关该技术推广的详细信息。

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关键词：无人机

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