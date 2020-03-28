2万亿美元未能托住美股，主要科技巨头全线下跌

北京时间3月28日消息，尽管美众议院通过2万亿美元经济刺激计划，美股三大股指星期五仍然收跌。截至收盘，道指跌915.39点，跌幅为4.06%，报收21636.78点；标普500指数跌88.6点，跌幅为3.37%，报收2541.47点；纳指跌295.16点，跌幅为3.79%，报收7502.38点。

图：纳指尾盘跳水跌3.79%

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌4.01%，亚马逊跌2.83%，苹果跌4.14%，NetFlix跌1.62%，Alphabet跌4.39%，微软跌4.11%。

中国主要科技股全线下跌，网易跌5.22%，爱奇艺跌4.77%，拼多多跌4.57%，微博跌6.21%，腾讯音乐跌5.11%，阿里巴巴跌3.45%，京东跌4.43%，趣头条跌7.2%。

中概股股价

其他中概股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：触宝（涨18.92%），微贷网（涨12.71%），500彩票网（涨8.09%），无忧英语（涨6.95%），流利说（涨4.43%），兰亭集势（涨2.55%），乐居（涨1.9%），简普科技（涨1.02%），金融界（涨0.69%），华米（涨0.51%）。

与上一交易日持平的公司包括：世纪互联、小赢科技。

下跌的公司包括：嘉楠科技（跌0.33%），如涵控股（跌0.4%），聚美优品（跌0.44%），畅游（跌0.47%），易车网（跌0.47%），1药网（跌1.03%），老虎证券（跌1.06%），中通（跌1.2%），虎牙（跌1.26%），优信（跌1.72%），品钛（跌1.78%），欢聚集团（跌2.09%），360金融（跌2.14%），云集（跌2.16%），新浪（跌2.38%），人人公司（跌2.66%），汽车之家（跌2.85%），达内科技（跌2.94%），百世（跌3.02%），陌陌（跌3.04%），蔚来（跌3.07%），信也科技（跌3.07%），凤凰新媒体（跌3.1%），唯品会（跌3.15%），搜狗（跌3.26%），斗鱼（跌3.64%），富途控股（跌3.78%），搜房网（跌3.85%），网易有道（跌4.03%），哔哩哔哩（跌4.04%），好未来（跌4.11%），趣店（跌4.72%），小牛电动（跌4.83%），宜人贷（跌5.11%），猎豹移动（跌5.16%），途牛（跌5.5%），UT斯达康（跌5.58%），信而富（跌5.96%），58同城（跌6.02%），携程网（跌6.24%），寺库（跌6.5%），宝尊电商（跌7.15%），蘑茹街（跌7.27%），团车（跌7.28%），迅雷（跌7.29%），中芯国际（跌7.52%），瑞幸咖啡（跌8.07%），前程无忧（跌8.66%），搜狐（跌8.82%），乐信（跌9.54%），新东方（跌9.98%），正保教育（跌10.34%），云米（跌11.13%）。

图：瑞幸咖啡增选两名独立董事

瑞幸咖啡今天宣布董事会增选两名独立董事——濮天若和崴云聪（Wai Yuen Chong，音译），他们将加入董事会的审计委员会。根据《1934年证券交易法》，公司IPO招股说明书生效一年后，审计委员会成员只能是独立董事，因此刘二海将退出审计委员会。目前瑞幸咖啡董事会审计委员会成员包括肖恩·邵（Sean Shao）、托马斯·迈耶（Thomas P. Meier）、濮天若、崴云聪，其中肖恩·邵担任主席。濮天若在金融和会计领域有逾20年工作经验，他当前在多家上市公司担任独立董事、审计委员会主席/成员，其中包括壹账通金融科技有限公司、汽车之家、人人网、开心汽车。在加盟瑞幸咖啡前，濮天若曾在2012至2014年间担任UT斯达康首席财务官，在2016至2018年间担任智联招聘首席财务官。崴云聪在包括供应链、物流、IT和制造领域有30多年的管理经验。

图：360金融2019年利润增长52.8%至27.52亿元

360金融昨天宣布，任命公司董事刘威为副董事长，公司首席财务官吴疆进入董事会。同时，公司董事张帆因个人原因离开董事会。360金融昨天还披露，2019年第四季度，公司任命前微软亚洲研究院研究员、蚂蚁金融人工智能资深算法专家张家兴博士担任首席科学家，全面推进数据AI中台的搭建。2019财年，不按美国通用会计准则计算，360金融实现净利润27.52亿元，较2018财年增长52.8%。2019财年，360金融净收入为92.2亿元，较2018年增长107.3%，超过2019年年初制定的80亿元至85亿元的业绩目标。运营数据方面，360金融在2019年撮合贷款总额为1986.67亿元，比2018年增长107%。截至2019年12月31日，在贷余额为721.55亿元，较2018年12月31日增长67.5%。2019年第四季度，360金融超过90天的贷款逾期率为1.31%。在市场波动的大环境下，该季度与360金融合作的金融机构数量不降反升，由上季度74家增至81家。合作渠道的拓宽令360金融资金成本走低，降幅在2019年全年超过100个基点。今天常规交易中，360金融下跌0.16美元，跌幅为2.14%，报收于7.32美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：Groupon（涨25.49%），Snap（涨1.92%），赛门铁克（涨1.07%），Slack（涨0.35%），eBay（涨0.07%）。

下跌的公司包括：Zynga（跌0.59%），甲骨文（跌1.29%），动视暴雪（跌1.32%），Fibit（跌1.37%），Pinterest（跌1.71%），英伟达（跌1.75%），AMD（跌1.94%），索尼（跌1.95%），iRobot（跌2.19%），特斯拉（跌2.61%），爱立信（跌2.63%），美光科技（跌2.92%），Uber（跌2.99%），黑莓（跌3.05%），Box（跌3.1%），Spotify（跌3.37%），高通（跌3.46%），艺电（跌3.86%），速汇金（跌4.14%），Twitter（跌4.24%），IBM（跌4.31%），SAP（跌4.31%），思科（跌4.34%），诺基亚（跌4.44%），西部数据（跌4.61%），博通（跌5.13%），Adobe（跌5.22%），Salesforce（跌5.64%），英特尔（跌5.71%），惠普公司（跌6.02%），PayPal（跌7.11%），VMware（跌7.2%），Lyft（跌7.82%），GoPro（跌8.15%），LendingClub（跌8.89%），戴尔科技（跌8.91%），摩托罗拉系统（跌9.34%），恩智浦（跌9.38%），Yelp（跌14.46%）。

图：下周公布第一季度交付量，特斯拉股价或大幅震荡

下周特斯拉将公布第一季度汽车交付量，其股价可能会出现大幅震荡。为了遏制疫情传播，特斯拉3月23日关闭了在美国的唯一一家汽车制造工厂的制造业务。在关闭工厂前，华尔街分析师估计第一季度特斯拉汽车交付量将约为10.6万辆。Wedbush分析师丹尼尔·艾维斯（Daniel Ives）最近将特斯拉第一季度交付量下调20%至约8.2万辆，他还把目标股价由710美元下调至425美元。可能造成特斯拉交付量低于预期的另外一个因素是供应链。特斯拉从一家供应商采购部分零部件，供应链的破坏，会对特斯拉交付产品的能力产生负面影响。特斯拉的一个优势是现金储备。在宣布关闭生产业务时，特斯拉还宣布2019年年底时其现金储备为63亿美元，后来又融资23亿美元，这使得它有充足的现金应对当前的危机。Argus分析师比尔·塞莱斯基（Bill Selesky）本周把特斯拉股票评级由“买入”下调至“持有”。他在投资报告中称，“我们下调特斯拉股票评级的原因是，我们预计疫情会对汽车交付量产生负面影响。”今天常规交易中，特斯拉股价下跌13.8美元，跌幅为2.61%，报收于514.36美元。