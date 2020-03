Wine 5.5 发布了。Wine(Wine Is Not an Emulator)是一个能够在多种兼容 POSIX 接口的操作系统(诸如 Linux、macOS 与 BSD 等)上运行 Windows 应用的兼容层。它不是像虚拟机或者模拟器一样模仿内部的 Windows 逻辑,而是将 Windows API 调用翻译成为动态的 POSIX 调用,免除了性能和其它一些行为的内存占用,让你能够干净地整合 Windows 应用到桌面。

• 此版本主要更新内容包括:

• 内建库使用新的 UCRTBase C 运行时。

• 报告 Windows 版本时使用的兼容模式。

• 更好地支持 PE 文件中的调试信息。

• 支持语言实例映射。

• WebServices 支持更多属性。

• 一些 bug 修复。