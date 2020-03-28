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Android 模拟器 Emulator 30.0.5 稳定版发布

2020/3/28 8:11:03来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

Android 模拟器 Emulator 30.0.5 稳定版发布了，这主要是一个 bug 修复版本，主要更新内容有：

• 在 Linux 上使用主机网络摄像头（webcam0 和其他）时，支持更多网络摄像头格式

• 当与 Android 11 系统镜像一起运行时，摄像头将使用主机一致的共享内存和异步处理的新协议

• 对于 Linux 模拟器，如果用户没有使用 /dev/kvm 的权限，Emulator 现在将输出更多有用的错误消息

• 现在可以从 sshfs 挂载点启动 Emulator

• 如果在主机上使用 NVIDIA GPU，则通过 ffmpeg、macOS 上的 VideoToolbox 和 CUDA 的组合增加了对主机端/硬件 H.264 和 VPx 解码的支持，这需要将来的 Android 11 系统镜像版本

• 现在通过 gRPC 通道支持传感器

• 修复了 Hypervisor.framework 后端中的问题，其中在长模式下 x86 AND/OR 指令未正确模拟

• 现在，QEMU 命令行选项和 QEMU 监视器支持使用 SLIRP 进行 ipv6 端口转发

• 修复了某些指标发送中不正确的时间戳记

• WebRTC 服务现在仅在需要时激活帧发送

• 车载 AVD 的语音助手按钮现已隐藏

• 通过优化 ffmpeg 构建，减少了下载大小

• 修复了在扩展 UI 中使用活动的可编辑滑块小部件关闭模拟器时崩溃的问题

• 在 -no-window 模式下运行模拟器并重复拍摄屏幕快照时，屏幕快照现在应更好地遵循设备的状态

在虚拟传感器页面中添加了实验性支持，用以各种折叠状态显示虚拟帧缓冲区，可用环境变量 ANDROID_EMU_ABSTRACT_DEVICE_VIEW=1 启动 Emulator 来获得该支持。

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关键词：EmulatorAndroid

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