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Apache 软件基金会庆祝成立 21 周年

2020/3/28 9:09:29来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：南桥评论：

Apache 软件基金会（Apache Software Foundation，ASF） 发文庆祝成立 21 周年

官方数据显示，截至目前，Apache 软件基金会已经聚集了 300 个其他项目。并包括有 765 位个人成员、206 个 Apache 项目管理委员会、以及 7,600 个以上的提交者和 200M + 行 Apache 代码。同时，Apache软件基金会还对其代码库进行了估值，价值为接近 200 亿美元。

Apache 软件基金会执行副总裁 David Nalley 称，“在过去的二十年中，Apache 软件基金会一直是与供应商无关的，社区主导的协作的可信赖之地”。并表示，“如今，ASF 已成为开放源代码的先锋，它通过世界一流的创新产品组合培育了大小不同的项目社区。”

ASF 以社区为中心的开发过程称为“Apache Way” 。Apache Way 一直是协作计算的先驱，并直接影响了将 Open Source 和开放开发原则应用于组织的 InnerSource 方法。目前，Apache Way 已被无数组织采用，包括 Capital One、Comcast、爱立信、HP、IBM、Google、Microsoft、PayPal、SAP、T-Mobile 等许多组织。

值得一提的是，企业级 Apache 项目也影响广泛。在中国企业方面，“由 Apache 提供支持”的应用示例就包括有：

  • 顺丰快递使用 Apache SkyWalking 在全球范围内运送关键的 COVID-19 冠状病毒产品；

  • 阿里巴巴使用 Apache Flink 的商品信息中心和实时客户建议，每秒处理超过 25 亿条记录；

  • 中国电信 Bestpay 使用 Apache ShardingSphere（孵化）来扩展 100 亿个数据集，用于分布在 30 多个应用程序中的移动支付。

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关键词：软件代码编程

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