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新订单少，取消订单的多：特斯拉北欧大量裁员

2020/3/28 9:44:25来源：网易科技作者：小小责编：微尘评论：

据外媒报道，电动汽车制造商特斯拉驻北欧总监阿克塞尔·坦根(Axel Tangen)发给挪威员工的电子邮件声称，由于新型冠状病毒疫情导致其需求放缓，该公司计划裁汰大量员工。

坦根写道：“简而言之，由于新型冠状病毒爆发带来的不确定性和限制，我们目前的产能实际上高于需求。不幸的是，这意味着在未来一段时间内，我们的人手需求将低于正常水平。我们相信，随着疫情得到控制，挪威人恢复正常日常生活，这一趋势将会逆转，但我们需要采取行动，确保当情况恢复正常时，我们所有人都有工作的地方。”

这位高管还表示，裁员将从4月开始，但他没有具体说明有多少人会受到影响。坦根写道：“我们将与受裁员影响的员工单独商谈。最初，他们将在4月份离职。员工和安全代表将每周与管理层会面，以评估当前情况。此外，特斯拉将根据员工角色的必要性、为公司工作的时间长短，以及特别令人信服的社会条件来决定解雇哪些员工。”

不出所料，随着新型冠状病毒给世界经济造成更大影响，人们推迟购买汽车等主要商品，世界各地的汽车销量都在下降。熟悉特斯拉销售的消息人士表示，在过去的几周里，这家汽车制造商的新订单很少，取消订单的数量却很多。在美国，特斯拉仍在交付新车，特别是刚刚推出的跨界车Model Y。

特斯拉也被迫关闭了在美国的门店，但并非自愿行为。它的许多门店都位于因新型冠状病毒疫情爆发而关闭的商场里。据熟悉特斯拉零售部门的消息人士称，特斯拉计划暂时将员工转移到其送货部门。挪威是特斯拉最大的市场之一，在十几家门店和服务中心拥有数百名员工。

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关键词：特斯拉

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