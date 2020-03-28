世卫组织：新型冠状病毒在医用外科口罩外层至多能存活7天

世卫组织研究人员声称，新型冠状病毒在医用外科口罩上能存活至多7天，而纸制品上的病毒最快3小时内就死亡了。

中国香港地区进行的一项研究显示，弃用7天后，医用外科口罩外层仍然存在具有传染力的新型冠状病毒。

美国研究人员称，24小时后，纸箱上就检测不到具有传染力的新型冠状病毒了，这意味着收快递的风险相对较低。包括报纸在内的纸质印刷品上的病毒3小时就会死亡。

▲ 美国进行的研究显示，24小时后纸箱表面的新型冠状病毒不再具有传染力

世界卫生组织今天披露，新冠肺炎患者不大可能污染商品，其中包括通过快递公司运输的包裹，“新冠肺炎患者污染商品的可能性很低，即使包裹可能暴露在多种环境下，人从包裹感染新型冠状病毒的风险很低。”

香港大学研究人员亚历克斯·金（Alex Chin）及其同事的早期研究发现，在温度为4°C时，新型冠状病毒能长期保持稳定。不进行消杀处理，室温下7天内病毒裁量仍然相当高，但14天后会被消灭。

温度上升到37°C时，病毒载量在24小时内会逐步降低，之后就检测不到了。当温度上升到56°C时，30分钟后病毒不再具有传染力；温度上升到70°C，只需5分钟病毒就会失去传染力。

3小时后，纸质印刷品和纸巾表面的病毒就不再具有传染力了。

▲ 3小时后，报纸和纸巾表面的新型冠状病毒就不再具有传染力

今天早些时候，病毒学家乔治·洛蒙诺索夫（George Lomonossoff）向BBC表示，印刷和生产过程意味着报纸“相当大程度上是无菌的”，因此，人因接触报纸感染新型冠状病毒的风险相当低。