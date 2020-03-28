SpaceX 劲敌 OneWeb 受疫情影响申请破产：融资 34 亿美元发射 74 颗卫星

成功发射 34 颗卫星还不到一周，SpaceX 劲敌卫星电信网络公司 OneWeb 申请破产。

雷锋网(公众号：雷锋网)了解到，因受到新冠肺炎影响，市场动荡，OneWeb 及其最大投资者日本软银（SoftBank）的 20 亿美元投资谈判破裂。

如果不受资金影响，OneWeb 还将进行 16 次发射，建设其包含 588 颗运行卫星和 60 颗备用星的网络，并预计 2020 年年中开始商业服务。

OneWeb：SpaceX 的劲敌

谈到 OneWeb，先要从其创始人、执行主席、曾被评为美国“电信领域最具影响力人物”的技术企业家 Greg Wyler 说起。

【工信部副部长陈肇雄会见 Greg Wyler】

实际上，Greg Wyler 在上学期间就是一名优秀的计算机配件供应商——他发明的 CPU 散热器相比其他市面上的产品功耗更低、更安静、可兼容几乎所有的 CPU 及主板。因此，1994 年 Greg Wyler 创办了一家“寂静系统公司” ，由于产品售价较低，公司大获成功。

不过，Greg Wyler 志不在此。由于深受“数字鸿沟”（Digital Divide/Gap）理念影响，Greg Wyler 心中有个更为宏大的梦想。

所谓数字鸿沟，即信息鸿沟，是指信息富有者和信息贫困者之间的鸿沟，类似于我们常说的信息不对称（asymmetric information），最先由美国国家远程通信和信息管理局（NTIA）于1999 年提出，这一概念被发展中国家接受，成为南北对话的重要议题。

Greg Wyler 认为进入信息化时代，很多社会问题的根源都在于数字鸿沟，因此希望能为推动社会进步做出努力：

我一直试图让人们明白，网络连接是社会和经济发展的基础。

一亿美元卖出公司后，Greg Wyler 仅 20 多岁就成为了亿万富翁。Greg Wyler 起初将目光投向全球互联网星座，成立电信公司 Terracom 并建立了非洲首个 3G 移动电话系统，此后将目光投向卫星，旨在解决跨大洋、大陆的全球通信互联，最终于 2012 年创立了上述 OneWeb 公司。

而 OneWeb 可谓是马斯克 SpaceX 的劲敌——迄今为止，全球已有 10 多家公司提出了要在低地球轨道部署卫星网络，未来在全球范围内提供宽带网络服务，但仅有 OneWeb 和 SpaceX 正式批量部署了通信卫星。

OneWeb 的发展时间线大致如下：

2015 年，获高通（Qualcomm）、维珍集团（Virgin Group）、空中客车（Airbus）、可口可乐等公司 5 亿美元融资；

2015 年 5 月、2016 年 12 月，软银对其进行了两轮投资，金额分别为 5 亿美元和 8.5 亿美元，成为 OneWeb 最大股东；

2017 年 6 月，美国联邦通讯委员会发布声明，正式批准 OneWeb 进入美国宽带服务市场；

2017 年，开始制造第一颗卫星；

2019 年 2 月，首次成功发射 6 颗卫星，标志着真正的“太空互联网”时代到来。；

2019 年 3 月，获得软银、高通、Grupo Salinas、卢旺达政府领投的 12.5 亿美元融资，融资总额达 34 亿美元；

2020 年 2 月 发射 34 颗卫星；

2020 年 3 月 21 日，再次发射 34 颗卫星，因此其低轨星座网络共拥有 74 颗卫星。

喜在天上，悲在地上

雷锋网了解到，OneWeb 原计划今年年底之前开始提供区域性卫星互联网服务，随后推出服务覆盖全球，可惜计划赶不上变化。

实际上，OneWeb 早在上周发射卫星之前，就传出了破产保护的消息。

据悉，由于疫情之下被投公司对资金持续的现金需求及软银自身紧张的财务状况（2019 年第三季度亏损 88 亿美元），软银集团董事长兼首席执行官孙正义收回了以往激进的“赌徒”投资策略，同时也在出售资产、回购股票等，为自己的“激进”买单。

即便是明星独角兽，也脱离不了经济大环境的影响。当前很多投资机构都收紧钱袋，OneWeb 继续融资自然受到不小影响。

如同所有以悲剧收场的历史事件，OneWeb 申请破产、遣散员工，既有金主爸爸的“变卦”作为导火索，也有根本原因——发射卫星太烧钱了！

据了解，目前 OneWeb 一颗卫星的制造成本为100万美元，远远超出了 2015 年预计的 50 万美元。不过 Greg Wyler 曾表示：

控制成本是一直以来的最大挑战，但 OneWeb 的卫星功能强大，是安全的电信运营商应用级别卫星。至于成本如何并不重要，因为成本上升代表着卫星性能提升，原来 2000 颗星才能实现的梦想，1500 颗就能达成。

计划只完成一小部分，前途未卜

目前，OneWeb 卫星系统只有 74 颗卫星（另外还有 6 颗测试卫星），距离其 648 颗卫星的初步目标还差很远。

据《连线》杂志报道，知情人士称，现在就判断 OneWeb 的资产状况还为时尚早。OneWeb 会解雇大部分员工，但也当然会将保留小部分员工继续运营已经在轨道上运行的卫星。OneWeb 目前发射的卫星还不足以覆盖某区域乃至全球范围内的通信，尚不清楚这些卫星后续是否还会留在轨道上用于有限的互联网服务，还是被 OneWeb 故意离轨。

另外雷锋网了解到，OneWeb 并不是第一家发射卫星建立星座系统提供互联网服务、但以破产告终的企业：

1999 年，铱星公司由于未能吸引到足够的客户支持业务而申请破产，此前该公司成功发射了 66 颗卫星；

2002 年，由比尔盖茨支持的 Teledesic 公司因成本原因申请破产，此前只发射了 66 颗卫星。

对于 OneWeb 的命运，铱星首席执行官 Matt Desch 也表示，大型星座系统的建造是需要资本密集的，投资者必须非常耐心，因为回报不会立竿见影。但很不幸，OneWeb 的投资者没有耐心。

实际上，马斯克曾在前不久的世界卫星大会上谈到：

不少公司都曾尝试建立低轨通信卫星网络，但都未能逃脱破产的宿命。SpaceX 正在努力完成的目标就是“不破产”。

万物互联，这一美好憧憬不知何时得以实现，但正如 Matt Desch 所说：

我相信，很多人都在思考，思考接下来能做些什么。