神舟京东自营店商品恢复销售，但商品仍无法搜索

IT之家3月28日消息 今日有IT之家网友投稿称，神舟京东自营店商品已经恢复销售，但仅能够通过链接购买，直接搜索商品搜索结果中没有来自神舟自营店的商品，IT之家查证属实。

上个月神舟电脑京东自营旗舰店的产品突然全部下架，神舟电脑20日发布声明称，因京东拖欠了其3.383亿元货款，将正式起诉京东。随后，京东方面回应称，因神舟违反双方签署的产品购销协议条款，导致其未结算货款被暂缓支付。

2月20日晚间，神舟发布回应称，神舟没有违反双方签署的产品购销协议的任何条款；京东的声明也证明京东确实拖欠了其巨款；在神舟再三追款而京东拒不支付的情况下，神舟去法院起诉完全是合理合法的解决途径。

2月21日下午，神舟在微博指出京东为了使其支付1559万元返利，对神舟采取了多项措施，包括“产品搜索降权、不让参加任何活动、缺货产品不予订货、全线产品下架与不予结算货款”。京东电脑数码方面随后回应表示：“对于双方的争议，我们相信法律会作出公正的裁决。”

2月26日，神舟电脑针对与京东的纠纷事件发布声明表示，与京东的此次事件，是普通商业纠纷，双方会合理合法沟通解决。27日神舟电脑通过官微宣布，决定开发自己的神舟商城，并面向全社会招聘开发人员。