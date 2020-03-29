华为 openEuler 20.03 LTS 系统发布，深度欧拉/银河麒麟服务器版等同时发布

3 月 27 日，华为开发者大会 2020（Cloud）上，华为与麒麟软件、普华基础软件、统信软件、中科院软件所共同宣布基于 openEuler 的商用版本操作系统正式发布。首批参与的操作系统包括银河麒麟服务器操作系统 V7.6，普华服务器操作系统 V5.1（鲲鹏版）、深度欧拉 V1.0 以及傲徕服务器操作系统 1.0。

openEuler 项目来源于华为服务器操作系统 EulerOS，2019 年 9 月 18 日宣布开源，同时上线了其开源社区，12 月 31 日，华为宣布开放 openEuler 源码，源码托管于 Gitee 平台。

项目源码地址：

此次除了 4 大合作厂商发布了各自基于 openEuler 的商业发行版，openEuler 自身也发布了 20.03 LTS 版本。在下午的《openEuler 20.03 LTS 发布及 OSV（操作系统软件提供商）商业软件发布》媒体圆桌会议分享中，关于 openEuler 的更多信息被公布出来。

华为计算产线服务器操作系统领域总经理江大勇介绍，截至 3 月 25 日，openEuler 的 ISO 镜像下载有 5479 次，贡献代码人数 220，总贡献代码次数 5324 次，贡献者申请成立了 30+ 子项目组，并且筹备组推动关键社区组织开始动作，包括社区秘书处、技术委员会与安全委员会等。

关于 openEuler 20.03 LTS，江大勇介绍，目前其已经具备成熟的商用能力。openEuler 20.03 LTS 内核基于 Linux Kernel 4.19，带有 Glibc 2.28、GCC 7.3、systemd 243、KVM 虚拟化支持，支持 iSula 2.0.0、Docker 18.09 以及 Kata 1.7.0。此外，openEuler 对软件全栈进行了技术优化，包括应用、运行时/加速库、虚拟化/容器与操作系统底层等。

openEuler 的关键特性包括：

iSula 轻量级容器

A-Tune 场景自优化

集成 KAE 插件

多核调度技术

硬件兼容性方面，支持 x86/ARM 64、TaiShan 2280 均衡型，以及 FusionServer Pro 2288H VS。

同时，关于 openEuler 的发布周期也一并公布了出来：

常规版本每 6 个月发布一个版本

LTS 版本每两年会出一个版本，提供 4 年支持

江大勇介绍，openEuler 与此次 4 家合作发行商属于技术与商业上的互补关系，华为的 openEuler 不做商业版本，其主要基于鲲鹏生态，聚焦基础软件与芯片等领域实现商业诉求，而合作 OSV 可基于 LTS 版本做任何自己想要的发行版，包括创造一些特性，打造差异化竞争力，并实现商业变现。基于开源，原则上鼓励 OSV 能够把更好的版本回馈社区，但并不强求。

像此次 4 家 OSV，江大勇介绍，麒麟与普华在行业内已经深耕多年，与华为有不同行业上的特点，各自有技术上的互补优势，并且可实现商业协作；统信则将其特色桌面环境 DDE 的优势带入 openEuler；而中科院则是一个国家级的科研机构，其在技术研发上的积累最多，同时也有一些面向未来的创新技术，这也是操作系统生态快速创新发展不可获缺的能力。这些合作伙伴共同为 openEuler 生态造势，并且预估接下来还会有各种各样的厂商跟进。

最后，华为还介绍了未来 openEuler 的发展规划，大概概括为：社区多维度使能 OSV，并持续提升操作系统技术与服务水平。江大勇介绍接下来将会开展一系列 openEuler 技术认证、培训与操作系统原理课程，并且将于 4 月举办 openEuler 技术峰会。