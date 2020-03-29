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Bodhi Linux 5.1.0 发布，基于 Ubuntu 的桌面发行版

2020/3/29 8:11:13来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

Bodhi Linux 5.1.0 现已发布。此版本是该团队自去年首席开发人员变更以来发布的第一个版本，因此可以说是意义重大。

其首席开发人员 Robert Wiley 在发布博客中表示，“我很高兴地宣布 Bodhi Linux 5.1.0 的发布。这是我的第一个正式版本，与我们最初的计划相比有些延迟。希望这种延迟对我们的用户来说是值得的。非常感谢 Stefan 'the waiter' Uram 在代码、主题和图标方面的工作，如果没有他的创意输入，Bodhi 就不会是现在这个样子。”

同时，他还透露，“与传统的 Bodhi 版本相比，该版本存在着一些突破之处。除了用 leafpad 代替 epad、epiphany 替换 midori、以及用 eepDater 替换 ditching eepDater 之外，我们现在还提供两个 64 位 ISO 和一个经过改进的 AppPack ISO。

如果用户不确定哪个版本最适合自己，可以查看此 Wiki 页面来了解它们之间的区别。 

下载地址：

发布说明：

https://www.bodhilinux.com/2020/03/25/bodhi-linux-5-1-0-released/

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关键词：Linux

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