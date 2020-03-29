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小米之家：小米门店 GO 全新升级，4 月 1 日见！新增大家电一键送达

2020/3/29 10:41:05来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月29日消息 小米之家宣布，疫情期间，为了用户更便捷、更安全的购买小米产品，小米门店GO上线了。如今，小米门店GO将全新升级，迭代上线，4月1日见！新增大家电一键送达，爆款电视、冰箱、洗衣机随心购。

今年2月份，小米门店GO正式上线！支持选择就近小米门店，同城极速送达。

IT之家此前报道，3月19日，小米公司宣布，全国1800+小米门店正式恢复营业。同时，小米门店将采取高标准店内消毒、测温等工作，并请顾客们放心并配合。

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关键词：小米之家小米

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