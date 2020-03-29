继钉钉之后，谷歌课堂也被小学生“一星攻陷”

“同一个世界，同一个小学生”，在2月份我国疫情爆发的时候，国内学校停课，转移到线上教学，就连小学生也用起了钉钉。没过多久孩子们就以不想上课为由疯狂“轰炸”钉钉，在应用商店各种“一星差评”。

近日，国外疫情逐渐严峻，歪国小学生也开始在谷歌课堂（Google Classroom）上学习了，有趣的是，谷歌课堂也躲不过一星差评的命运。

谷歌课堂是面向学校以及非营利组织的免费应用程序，谷歌官方表示，它可以让老师快速创建和整理作业，及时提供反馈意见并与课堂中的学生轻松沟通。

可孩子们却不领情。小学生们表示，“希望它能赶紧下架，这样就不用再远程上课了。”他们希望能够“逃离老师的折磨”，自己优哉游哉的玩耍。

一位小学生评价道，“这应用就是个笑话。” “老师们简直是换了一种方式来‘折磨’我们。“

另一位学生表示，“这个应用就像一个噩梦，我们只想好好享受疫情带来的假期。”

学生们甚至还建议学校用“我的世界”这款游戏来教学。

？？？

和之前钉钉的故事完全一样，谷歌教室的评论也逐渐好转，收获了大部分好评。但它的应用排名还是下降了，因为受欢迎程度降低了。

此前，我们小学生也试图低分轰炸钉钉，想要让它下架，但没能成功。这件事很快传到了海外，TechNode曾对钉钉的负责人进行采访，其负责人表示并没有太在意评论，称“爱玩是孩子们的天性”。

2月17日，钉钉收到了有史以来最多的差评

随着时间的推移，学生们逐渐放过了钉钉，谷歌课堂的情况也一定会好转。面对这些熊孩子，原来科技巨头也有顶不住的时候啊。