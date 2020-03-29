和罗永浩聊了聊直播，感觉他又在想“重新定义”了

「不自我」的老罗，是不是会更有力量一些？

前几天罗永浩在我办公室附近拍片子，拍累了就到我办公室坐了会儿，也让我有机会和他聊了聊直播这件事。

老罗瘦了些，气色看起来不错。也不知道是拍视频抹粉了？还是真的终于把自己调理顺了。

从 3 月 19 号放言要进军电商直播，到「官宣」签约抖音，再到挑愚人节这么一个特殊的日子开启首场直播，罗永浩稳赚了一波流量，有了个不错的开头。

虽然很多人的第一反应都是，直播带货挺适合罗永浩。但罗永浩本人却对直播这件事纠结了很久。他说自己最终下决心还是因为慢慢看明白了一些东西。

我觉得，这些东西不止是直播电商里的机会，也包含对自己的一些「再思考」。

粉丝？还是流量？在大部分人眼里，直播电商就是网红利用自己的影响力，通过直播的方式向粉丝兜售产品。

但是这会有一个问题，再牛的网红，粉丝首先是有限的。而粉丝里，无论你推荐什么，都会「为信仰充值」的粉丝更是有限的。这就是为什么明星偶尔代言是没问题的，但长期带货少有成功的。显然，光靠「热爱」是解决不了问题的。

罗永浩做直播，首先就要面对这个逻辑的考验。通不过考验，那就只能是玩票，挣些小钱而已。

其实直播带货这件事，真的和传统意义的「粉丝经济」不一样。它是个「注意力+转化率」的模型，不是个「认同度+影响力」的模型。

听起来，老罗目前对直播电商的定义更接近是「团购」——在需求端集结足够多的量之后，可以为供给侧带来确定性，进而带来更低的价格。而一个有着足够注意力的直播，如果产品本身，特别是价格上具备「爆品」气质，那么也更可能带来更高的转化率。这其实跟拼团是类似的。

注意力需要加上转化率，而转化率又必须来源于注意力。

而罗永浩是这个注意力的「原力起点」。他这些年做事做人棱角分明，也跌宕起伏，虽然肯定没实现自己做什么大家都会买，但他说什么确实是大家都会去听听和看看。

所以他从一开始想的转化率基数就不是罗粉，还包括罗尸粉（光喜欢听相声不买货），甚至包括「罗黑」。

「不看看怎么接着骂我呢？」老罗显得很达观，「如果看了觉得东西不错又便宜实惠，干嘛跟自己过不去？」

要想做到最大化注意力带来的转化率、要想做到让思想上很拒绝的人，也能「身体上很诚实」。老罗确实需要从拼团的视角，做好选品和定价。这样他才能突破粉丝圈子，进入到注意力的圈子。

其实直播早已经不再是一个小行业，已经成了电商大行业中的一种新基因。对于一些不适合电商平台无限货架展示，不适合只用文字、图片展示的产品，直播已经带来了明显的高转化率优势，也更容易引发社交场景下的分享裂变。

这个相对于传统大而全的电商平台，产品品类细分+转化率提升的不断优化，其实在给颗粒度更小的微型电商平台提供崛起的可能。

这种颗粒度变小的电商平台其实很多年前已经在逐渐开始，比如小米有品、网易严选，它们背后的平台有流量，聚焦在一些品类，把产品选好，把价格做厚道。之后小红书、毒 app 的崛起，甚至李佳琦等头部主播都已经做到如此大的规模，都是符合「电商平台颗粒度变小」的趋势的。当然前提是，你需要有自有流量。

虽然罗永浩没透露自己的目标。但我感觉罗永浩的机会，不在于利用粉丝带货，而在于有自有流量和第三方资源的「向心力」，可以快速冷启动加入这个趋势中去。

甚至从我的视角来看，罗永浩的终极机会，不是超越李佳琦，更可能是一个「老罗有品」或者「龙哥严选」这样的目标。

但这件事路难且长，不宜 YY 过多。创业初期，颗粒度越小，才越坚实。

老罗要卖什么？自从老罗公布自己要进军电商直播的消息以来，各大品牌纷纷开撩，根据老罗自己的说法，「门槛都要被踏破了。」

但在开始阶段，老罗显然不可能什么合作都接。我们不妨大胆揣测一下，老罗会优先卖什么呢？

首先，老罗不应该卖那些白牌（指小厂家生产的没有牌子的产品），在初期也最好少卖初生品牌的产品，而是应该优先选择大品牌。在起步阶段这样可以避免意外「翻车」，也能最大化地利用成熟品牌的拼团价格，从粉丝圈里走出去，进入到更广人群的视野。

说实话这种成熟品牌接触老罗恐怕一半心思不是带货效果，而是在品牌和注意力。大品牌价格体系相对严谨，如果老罗的直播还要有拼团的价格效果，留给老罗赚钱的空间其实也不会很大。但这对老罗验证转化率和明确他的电商平台品牌很重要，可能不那么赚钱也应该全力做好。

这里面我觉得老罗应该优先选择现场体验感比较强、需要被深度解读的产品，比如说手机、汽车、新锐科技产品等等。在这些需要深度解读和「讲道理」的品类上，他是有优势的。

我可以大胆地预测下，老罗的直播一定会卖汽车，也一定会卖手机。比如特斯拉、小米、一加这种底子很好，和罗永浩共振也能有「梗」，进而引发围观和讨论的品牌，都是不错的选择。

打响「第一枪」后，老罗可能会慢慢拓展到其他品类上，根据他在社交平台上发布的信息，早期会优先选择数码科技产品、文创产品、图书、家居杂货，甚至包括小零食等。在最新的微博上，老罗甚至跟左小诅咒「互撩」，说等到直播间粉丝超过 1000 万的时候，就试试卖 CD 和黑胶唱片。

所以「老罗有品」/「龙哥严选」的边界，应该是生活方式。

距离老罗的直播首秀还有 3 天了，我相信到时候肯定有不少人跑到老罗的直播间看热闹，毕竟看老罗的直播不买东西还可以听相声。

相信这一次「自我」依旧可以给老罗冷启动的优势，而这次对事儿「不那么自我」的思考，可以给老罗更大的力量。

希望，老罗这次能把事儿做成。