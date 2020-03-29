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Marshall推出新款智能扬声器Uxbridge Voice，支持苹果AirPlay 2

2020/3/29 21:22:37来源：威锋网作者：乔纳森森森责编：孤城评论：

以优质产品闻名的音频公司马歇尔（Marshall）对智能扬声器领域并不陌生，由 Alexa 提供支持的 Acton 和 Stanmore 扬声器大约在两年前进入市场，但马歇尔和亚马逊之间的合作一直持续到今天。

本周早些时候，马歇尔展示了另一款智能扬声器– Uxbridge Voice，需要指出的是它比以前的型号要小得多（5.04 x 6.61 x 4.84 英寸）。更重要的是，除了它有亚马逊的Alexa提供支持外，它还带有 AirPlay 2支持

AirPlay 2 支持 iOS 用户可以同时流式传输到多个扬声器。因此如果你家里有多个扬声器，且所有扬声器均支持 AirPlay 2 的话，则可以从 iOS 设备同时流式传输到所有扬声器。

Uxbridge Voice 支持另一个有趣功能：Spotify Connect。后者使您可以建立高质量的 Wi-Fi 连接，以便您的设备将直接从互联网而不是从手机流式传输音乐。Spotify Connect 提供比其他标准流传输方法更好的声质，并且应该具有更大的传输范围。

马歇尔的智能扬声器配有低音扬声器和高音扬声器，它们均由 30W 的 D 类放大器供电。对于那些感兴趣的人来说，这款复古外观的 Alexa 智能扬声器将从4月8日开售，售价 200 美元，大约为 1418 元。

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关键词：Marshall马歇尔

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