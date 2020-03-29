哔哩哔哩动画UWP发布v2.7.3.0更新：支持播放HEVC编码视频

IT之家3月29日消息 根据IT之家网友投稿，哔哩哔哩动画UWP版2.7.3.0更新现已发布，支持了HEVC编码视频播放。

更新日志：

- 优化MP4格式视频播放体验

- 支持播放HEVC编码视频

- 支持视频介绍中跳转到视频信息页

- 修复某些情况下无法播放MP4格式视频的问题

IT之家曾报道，本月中旬，哔哩哔哩官方正式推送v2.7.0.0 70版本，包含多项改进与优化，增加了对Shift+数字键调整播放速度的支持，还优化了视频播放性能。