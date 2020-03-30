新资源管理器、音量控制...微软Windows 10值得期待新功能汇总

“为庆祝用户超过10亿，我们决定为Windows 10设计全新的开始菜单！”

这是近期一条来自于微软的消息，作为一款拥有上亿用户的操作系统。Windows 10从2015年发布至今，界面就从未有所改动。虽然每一年微软都会照例进行一些小修小补，但糟糕的稳定性、不断被吐槽的UI、遥遥无期的多平台互动……，都压得微软有些喘不过气来。

网上爆出的据称是下一代Win10开始菜单的设计稿

为用户设计全新的开始菜单！乍一听，这个理由多少有些牵强。但事实上对于微软而言，一来可以解决一部分用户槽点，二来也可以吸引一波注意力，怎么算都是不亏的。那么除了开始菜单以外，Win10中还有哪些需要修改的地方呢！

1. 新开始菜单

Win10的开始菜单，一直都是大家吐槽的焦点。尽管微软已经尽了最大努力，去模仿Win7时代的样子，可观众们不买帐却是一个不争的事实！看不到好，也显不出快，最关键的是，每次重装系统还得耐心地重排一遍！

现版Win10开始菜单

磁贴一直都是微软中意的焦点，这个从Win8时代就已经诞生的产物，几乎跨越了整整8个年头。不过从最新发布的预览图来看，微软似乎正在淡化这一设计。更新后的界面减少了磁贴布局，同时也淡化了区块界限，现版中刺眼的色块正被一点点柔化。特别是软件列表，终于不再像补丁一样贴在上面，而是与整个菜单融为一体。最关键的是，开始菜单终于有了日/夜模式，而此前这一点一直被公认是最烂的。

泄露图淡化了区块界限，现代感更强

2. 新资源管理器

资源管理器一直没有UWP化，导致了两个问题。一是触屏用户体验较差，另一个就是夜间效果十分辣眼！

现版的夜间模式很辣眼！有木有

有关资源管理器的爆料不多，唯一与之接近的，就是近期出现在Win10X上的那组截图。从效果图来看，新版资源管理器使用UWP已经是确认无疑的。更大的行间距以及更宽的按钮距离，为触屏用户提供了更多方便。区块化设计让整个界面条理感更强，当然还有可预见的夜间模式改善，这个……直接参考一下现版的“设置”就知道了。

爆料的下一代资源管理器截图

3. 快速菜单

快速菜单并非是现版Win10的设计，甚至在同类操作系统中也很鲜见。但如果你安装过Listary这样的第三方效率搜索器，就会发现，两者真的是神一样相似。从截图中来看，这个全新菜单可以在桌面上激活，能够访问操作中心（Actions）、地址栏、专注模式等区域。目前尚不清楚这些区域是否支持定制，是否能在其他地方调出。但如果微软真的是在对标Listary，那么结果就相当令人期待了。

快速菜单可以方便我们更快地变换路径

4. 增强版Alt+TAB

Alt+TAB是Win10的切换快捷键，同时也是很多用户熟悉的一组按键。有资料表明，微软正在试图增加Alt+TAB的应用范围。最明显一个例子，就是将新版Edge添加进来。未来我们也许可以通过Alt+TAB在5个已打开的Edge标签中快速切换，而省却了现版先找Edge再切标签的麻烦。同时它还可能应用到未来的Win10 Sets功能上，尽管这项功能已经上马/落马N多年了。

Alt+TAB未来可直接切换Edge标签

5. 更现代化音量控制

Win10的音量控制非常难用，至少我不太喜欢。比方说当你去按下音量按钮时，迷你控制板并非出现在右下角，而是左上角。对于一项从Win8时代便已经移植过来的旧功能来说，这样的设计的确落伍了一些。在之前泄露出的效果图中，微软似乎已经开始着手解决这一问题。新版音量面板集成了音量滑杆，并且第一次合并了播放控制板。尽管目前能掌握到的消息不多，但我想这样的改变，还是很多人都乐意看到的。

全新的音量控制面板

6. 大幅提升的图形加速能力

作为一款生产力平台，很多Windows用户都有视频输出及多显示器需求。有消息表明，微软正在为未来的Win10增加这方面改进。新版将赋予显卡更多的调度能力，可以让显卡直接接管视频卡内存，同时还将引入最新版WDDM 2.7（Windows Display Driver Model）。借助这些全新的GPU功能，Win10的视频播放性能、多显示器性能、延迟率等，都将会有明显改进。

未来Win10将要增加的显卡调度功能

7. “保留的存储”将可移除

“保留的存储”是微软在Windows 10 1903引入的一项新功能，目的是通过在硬盘上预留一部分空间，来保障Win10的顺利更新。然而这个“保留的存储”非常庞大，轻轻松松就能占到6-7GB，对于很多C盘捉襟见肘的用户来说，实在是一大负担。

“保留的存储”可移除是老爷机的福音

在Win10的未来版本中，微软将允许用户手工关闭这一功能，以便满足不同用户的实际需要。虽然这项功能并不是每一个人都需要，但对我们来说的确是件好事。