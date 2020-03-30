美政府机构被曝利用移动广告定位数据研究新冠病毒传播

3月30日消息，据外媒报道，据知情人士透露，美国疾病控制和预防中心(CDC)已与全美各州和地方政府合作，追踪人们的手机位置数据，借以研究新型冠状病毒的传播趋势。

知情人士表示，移动广告公司（而非手机运营商本身）始终在通过CDC向美国政府机构转发“某些地理上感兴趣的用户”的信息。显然，此举旨在帮助创建全国性的政府门户网站，并将使用多达500个城市的地理位置数据来监控疫情。

官员们辩称，这些信息已经被匿名化和汇总，可以帮助他们针对病毒的传播情况量身定做疫情应对措施，并使用某人驾车行驶里程或去过多少家商店等变量来预估疫情的经济影响。

政府机构的这种监测也可以充当提示，看人们是否遵守CDC保持安全距离的指导方针或官方的“就地避难”命令。例如，研究人员通过地理位置数据发现，尽管接到了警告通知，但仍有大批纽约人在参观布鲁克林展望公园，于是他们联系了警方。

虽然这些数据据称已经被去除了任何可识别的信息，但这仍然引发隐私权活动家的担忧。隐私研究人员沃尔菲·克里斯托(Wolfie Christl)表示，该行业正将其侵入性做法和产品作为共享元数据的借口。

克里斯托称：“由于疫情爆发，在某些情况下利用基于消费者数据的聚合分析可能是合适的，即使数据是由公司秘密或非法收集的。因为位置数据的真正匿名化几乎是不可能的，所以强有力的法律保障至关重要。”

尽管如此，针对这些移动广告商的法规还没有在现有隐私法中给与明确定义，特别是因为手机用户经常选择加入这些公司的跟踪措施，并与政府机构共享不包含任何可识别信息的数据。

不过，电信运营商需要遵守不同的规则，几家运营商指出，美国政府目前还没有向它们索要元数据。这可能是因为官员们正在从其他科技巨头那里寻求同样的信息，据称美国政府正在与Facebook、谷歌和其他科技公司进行“积极谈判”，以获取匿名的聚合数据，监控用户是否遵守了官方的健康法规。

世界各国政府已经开始实施类似的监测，以帮助做出应对疫情反应。据报道，意大利、德国和奥地利的电信公司已经承认与政府机构共享用户的地理位置数据。

上周，欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷东(Thierry Breton)向该地区最大的电信公司施压，要求它们共享客户手机上的匿名元数据以跟踪病毒的传播情况，并利用这些信息对医疗用品进行分类。