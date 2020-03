Linux Fedora 更新愿景声明草案：从自由和开源软件中受益

Fedora 理事会更新了愿景草案,新的愿景为:

The Fedora Project envisions a world where everyone benefits from free and open source software built by inclusive, welcoming, and open-minded communities.

此前,去年 11 月 Fedora 已经提交过一次修改后的愿景声明草案:

We envision a world where free and open source software is accessible and usable. In this world, software is built by communities that are inclusive, welcoming, and encourage experimentation. The Fedora Project will be a reference for everyone who shares this vision.

我们设想一个可以访问和使用自由与开源软件的世界,在这里,软件是由包容、热情并鼓励实践的社区构建的。Fedora 项目将为所有认同此愿景的人提供参考。