Linux Fedora 更新愿景声明草案：从自由和开源软件中受益

Fedora 理事会更新了愿景草案，新的愿景为：

The Fedora Project envisions a world where everyone benefits from free and open source software built by inclusive, welcoming, and open-minded communities. Fedora 项目设想了一个世界，每个人都将从包容、热情和开放的社区构建的自由和开源软件中受益。

此前，去年 11 月 Fedora 已经提交过一次修改后的愿景声明草案：

We envision a world where free and open source software is accessible and usable. In this world, software is built by communities that are inclusive, welcoming, and encourage experimentation. The Fedora Project will be a reference for everyone who shares this vision. 我们设想一个可以访问和使用自由与开源软件的世界，在这里，软件是由包容、热情并鼓励实践的社区构建的。Fedora 项目将为所有认同此愿景的人提供参考。

简单看上去，两个版本没有多大区别，Fedora 官方表示，新的版本将愿景缩短为了一个句子，仅保留了最重要的部分：每个人都从社区构建的自由和开源软件中受益。

“受益”（benifit）一词很关键，它意味着软件不仅是被创造出来，还要易于访问和使用。此前的愿景版本对于这一点的描述过长，因此新版本将其缩短。

同时，新版本愿景还删掉了有关 Fedora 将为所有认同些愿景的人提供参考的表述，但官方表示，Fedora 还是会这么做，只是在跨语言和文化背景下，很难正确措辞。