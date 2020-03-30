【IT之家评测室】轻薄机身+AI主播，科大讯飞彩色电子阅读器体验评测

近期彩色屏阅读器比较受关注，这两天IT之家拿到了科大讯飞的两台电子书，一台黑白一台彩色。我在想，国产品牌开始推出彩色电子阅读器这个事儿，会不会和新冠肺炎有关呢？你看最近学生党热情高涨的进行各种网课学习，iPad平板的销量一下子就涨了上去，那读书也是学生时期最重要的知识积累方式，但是现阶段去图书馆之类的地方肯定不方便，这不正是电子书的机会么？

在这期评测的开头，水水先用视频的方式，给大家来简单的展示下这两台机器。评测正文中的体验呢，就以彩屏版为主。大家赶紧点开视频先了解一下吧：

外观与设计

首先水水要强调的是，这是一台重量只有153g，机身厚度仅6.9mm的设备，即使在我摸过的电子书中，都算是轻薄的了。电子书不需要像手机一样给摄像头、电池还有各种传感器腾出机身空间，所以很容易做轻做薄。配合它6英寸的机身，手感真的很棒。

另外，在配色上科大讯飞也是希望做出一些特色的。IT之家拿到的彩色电子阅读器是深蓝色的版本，它还有一个红色的版本，非常的骚气。后壳做成类似金属的质感，不过实际上是塑料，这样又进一步减轻了重量。它的表面温和光滑不冰手，但也容易沾染指纹。四边都做了弧度处理，确保握持手感。后壳靠上的位置有个扬声器开孔，用于支持语音听书功能。

它的正面使用了一块来自E-Ink元太科技最新发布的6英寸高清印刷式彩色电子墨水屏，分辨率为1448×1072，可以显示4096种色彩。那这种印刷式彩色电子纸的特点是色彩温润柔和，刷新速度快。

在边框方面，科大讯飞彩色电子阅读器是三边等宽，下巴部分则印着产品的英文标识。这是一块纯平设计的屏幕，不用担心积灰的问题。

中框部分，这款彩色电子阅读器的左侧、右侧和顶部都是没有任何按键的，非常干净。所有的IO接口和按键都放在了底部，从左到右依次是拾音麦克风，USB-C接口以及纯平的电源键。没错，电源键也做成了和中框齐平的高度，所以故意用另一种颜色将其区分开来。电源键的反馈一般，但日常使用的问题不大。

功能与体验

首先来说一下它的屏幕，科大讯飞彩色电子阅读器的分辨率达到了1080P的级别，无论是文字还是图片的显示效果都非常清晰、锐利。由于电子墨水屏本身是不发光的，所以亮度就要靠电子书内置的阅读灯来提升了。该阅读器配备了24级调节的背光灯，搭配其特有的匀光算法，达到色彩还原与亮度柔和之间的平衡，屏幕整体的光线柔和、自然，同时不会对眼睛造成蓝光伤害。

而在显示彩色内容的颜色效果上，科大讯飞研发了独家的动态对比度算法，将屏幕的色彩调校得更加生动，经过水水的肉眼观察，貌似比掌阅iReader C6的效果要好一点，不过整体的颜色和手机比起来还是明显偏素的。另外，系统设置里提供了自定义对比度调节选项，一共有五档可供选择，水水用下来的结论是，黑白内容基本用不到这个功能，而在一些书源本身印刷较浅的彩色书籍上，还是有一定效果的。

另一个大家关心的点可能就是刷新残影了。其实，目前的电子书在文字页面进行局部刷新的效果已经做得很成熟了，但是在图片效果上，依旧没有很好的解决办法。科大讯飞彩色电子阅读器在显示彩色内容时的对比度较高，因此上一页残留的图片残影相对不那么明显，但肉眼肯定是可以看出来的，黑白漫画或图片就更明显一些，只能说在阅读以图片为主的书籍时，大家最好还是调节成全局刷新吧。

听书功能应该也是一个消费者非常关心的点。水水在体验了之后，第一个确定的就是它的后置扬声器，在机身平放在桌面上的时候，完全不会影响外放的效果。普通的文字书籍，在快捷设置页面的右下角有个黑色的听书按钮，点它便会自动从当前进度开始AI语音朗读，基础的调音量、倍速、选进度、朗读定时等功能都有。语音方面有2个男声和3个女声可供选择，声线各有特色。在整体体验过程中，AI主播实际的朗读效果还不错，抑扬顿挫和声调挺像那么回事的，不过在断句和语速上比较“机器”化。有些可惜的是内置的书城并没有看到有声读物的专区，对喜欢睡前听书的朋友来说，略显遗憾。

那在讯飞书城里，居然有个快看漫画的专区，里面的漫画资源都是免费的，点开即看，非常方便。不过目前这个快看漫画专区里的漫画数相对不多，尚不清楚是处在试运营阶段还是什么原因，据科大讯飞工作人员向IT之家介绍，讯飞和快看漫画已达成深度合作，后面漫画专区会陆续有更多作品呈现，这块对漫画党应该更有吸引力。

科大讯飞彩色电子阅读器还内置了腾讯新闻，支持选择新闻分类进行内容订阅，而且新闻本身的图片都是彩色内容，通过上下滑动来进行内容刷新，残影问题不大，整体阅读体验也不错。

同样，这款产品也支持通过手机端的读书客App同步微信公众号、IT之家这类资讯新闻平台的网文内容，以稍后阅读的形式展现。水水甚至成功将B站的视频分享到了科大讯飞彩色电子阅读器里，解锁了用电子书看视频的成就。不过这个大家看看就好，毕竟你买这个也不是为了看视频的。

那说到这里我就要吐槽一下它的Wi-Fi了，因为我手上这台属于非量产的工程机，偶尔会出现Wi-Fi断流的情况，或者信号偏弱。在IT之家向科大讯飞官方工作人员反馈后得到确认，这些问题已经在量产机中予以解决。

总结

作为讯飞的首款彩色电子阅读器，它在设计和体验上确实花了不少功夫，特别是机器本身出色的厚度和重量控制让人印象深刻，更是有助于用户长时间阅读习惯的养成，其支持彩色显示和内置的阅读灯，也让阅读体验比黑白电子书更好，还有比较自然的朗读语音，也给了我不小的惊喜。但是目前讯飞书城的资源丰富程度比较一般，在系统易用性方面也有改进空间，希望今后能够重视一下这些地方的问题。当然，水水还是乐意看到科大讯飞进入彩色电子阅读器领域，因为竞争越激烈，消费者得到的好产品才会更多。