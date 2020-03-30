小米等中国厂商建议印度政府：将手机作为必需品继续网购配送

IT之家3月30日消息 小米和Realme等中国智能手机制造商正在建议印度政府将手机归类为必不可少的商品，在印度为期21天的国家封锁期间，允许通过电商平台向用户交付手机。

印度政府宣布了一个极其严格的疫情防控政策——全国封锁21天，这一封锁也将会影响到电子商务在内的各行各业。代表智能手机厂商的行业组织信息技术制造商协会(MAIT)和印度蜂窝与电子协会(ICEA)已致函印度政府，寻求在智能手机和其他电子设备的电子商务配送方面做出豁免，并取消对印度国内和出口目的运送零部件的限制。

小米印度次大陆董事总经理Manu Kumar Jain表示：“如今，智能手机可能是任何人所需的食品和杂货之后最重要的物品。” “如果每个人都在使用智能手机，我们可以增加社交距离并减少外出活动的人数。印度每月销售超过1千万台设备，其中近30-40%是首次使用智能手机的用户所购买的设备。”

Realme的首席执行官马达夫·谢特(Madhav Sheth)表示，智能手机是普通大众生活必不可少的，也是通往其他互联网服务的大门，在举国封锁的时期，这些互联网服务可能是无价的。

IT之家了解到，MAIT在3月27日致政府的信中建议，将电子商务公司列为必不可少的服务，并能够在可控的物流框架下进行交货。ICEA写信给政府说，尽管内政部对此作出了澄清，但各州和地区当局仍在谨慎行事，不允许进出电子产品。两家机构均表示，电子产品制造商正坐拥大量库存用于出口，并且不允许运输会损害其完成此类运输的能力。