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微软 Teams 认证的 Bose 专业降噪耳机 700 UC 即将上市：11 级别噪音消除

2020/3/30 11:14:59来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家3月30日消息 微软最近宣布Bose加入了Teams设备类别认证。在经过微软Teams认证的耳机中，你可以使用这些耳机上的物理按钮来接听电话、调节音量以及在Teams通话和会议中对进行静音和取消静音。

流行的Bose降噪耳机700 UC（NC700）专业版将获得微软Teams认证，并将于今年春季晚些时候上市。

IT之家此前报道，微软Teams是一款聊天和会议应用，可以进行视频会议和协作办公等，近期针对疫情带来的居家办公人群暴增，对于Teams服务，微软也做了调整，目的是扩充整体容量，增强可靠性，调整的对象主要是一些非必需功能。

Bose降噪耳机700具有以下特点：

  • 在电话会议中清晰可见，自适应四麦克风系统将你的声音与周围的噪音隔离开，消除静音/取消静音。

  • 11个级别的噪音消除，个性化你的工作环境，从虚拟静音到开放周围，你都可以听到周围的声音。

  • 保持可靠连接并轻松在音频源之间切换-随附的预配对的Bose USB LinkBluetooth模块为你的计算机提供专用的无线连接。

  • 长达20小时的无线电池续航，最大限度地减少了干扰。

  • 舒适、轻巧的设计，不锈钢头带和倾斜的耳罩可让你集中精力数小时。

  • 对话模式可即时与你进行亲密协作，无需摘下耳机即可清晰地听到人和周围的环境。

  • 主动均衡技术可提供丰富的身临其境的音频，享受更好的聆听体验。

  • 只需按一下按钮即可访问Amazon Alexa和Google Assistant，并使用直观的触敏控件轻松管理音量、通话和音乐等。

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关键词：Bose降噪耳机

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