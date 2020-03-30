微软 Teams 认证的 Bose 专业降噪耳机 700 UC 即将上市：11 级别噪音消除

IT之家3月30日消息 微软最近宣布Bose加入了Teams设备类别认证。在经过微软Teams认证的耳机中，你可以使用这些耳机上的物理按钮来接听电话、调节音量以及在Teams通话和会议中对进行静音和取消静音。

流行的Bose降噪耳机700 UC（NC700）专业版将获得微软Teams认证，并将于今年春季晚些时候上市。

IT之家此前报道，微软Teams是一款聊天和会议应用，可以进行视频会议和协作办公等，近期针对疫情带来的居家办公人群暴增，对于Teams服务，微软也做了调整，目的是扩充整体容量，增强可靠性，调整的对象主要是一些非必需功能。

Bose降噪耳机700具有以下特点：