经典 RPG 游戏《尼尔》将推出手游版

由 Square Enix 旗下发行的人气《尼尔》（NieR）系列在最近的十周年活动上正式宣布将推出名为《尼尔 Recarnation》的手游版，登陆 iOS 和 Android 平台。

从目前公布的有限情报来看，手游《尼尔 Recarnation》将由 Cyberagent 旗下的 Applibot 负责开发，CyDesignation 负责角色设计，Square Enix 发行，游戏将保留 RPG 的玩法风格，并采用基本游戏免费+道具付费模式，上线日期暂未公布。

由 Cavia 开发，Square Enix 发行的《尼尔》是一款动作角色扮演游戏，同时也是《龙背上的骑兵》的外传游戏，最早于 2010 年 4 月在全球部分国家和地区的 PS3 和 Xbox 平台上推出，推出之后这款游戏获得了两极的评价，评论家称赞其故事、角色和背景音乐，但批评部分游戏元素，如支线任务的运行和破绽明显的视觉效果，都被视为扣分的因素。续作《尼尔：机械纪元》于 2017 年推出。

除了公布手游版《尼尔 Recarnation》，Square Enix 还公布了《尼尔 伪装者 ver.1.22474487139...》，制作人齐藤阳表示《尼尔 伪装者 ver.1.22474487139...》不是原作《尼尔 伪装者》的高清化或是重制版，而是一次「版本升级」，将包含完整的语音对话，并在原版的基础上增加了新的内容。