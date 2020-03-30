内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界软件
手机数码
电脑学院
测评图赏
视频游戏
原创直播
AI5G
苹果微软
iPhone之家Win10之家
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>iPhone之家>iPhone游戏推荐

经典 RPG 游戏《尼尔》将推出手游版

2020/3/30 12:22:35来源：威锋网作者：MarcusKei责编：微尘评论：

由 Square Enix 旗下发行的人气《尼尔》（NieR）系列在最近的十周年活动上正式宣布将推出名为《尼尔 Recarnation》的手游版，登陆 iOS 和 Android 平台。

从目前公布的有限情报来看，手游《尼尔 Recarnation》将由 Cyberagent 旗下的 Applibot 负责开发，CyDesignation 负责角色设计，Square Enix 发行，游戏将保留 RPG 的玩法风格，并采用基本游戏免费+道具付费模式，上线日期暂未公布。

由 Cavia 开发，Square Enix 发行的《尼尔》是一款动作角色扮演游戏，同时也是《龙背上的骑兵》的外传游戏，最早于 2010 年 4 月在全球部分国家和地区的 PS3 和 Xbox 平台上推出，推出之后这款游戏获得了两极的评价，评论家称赞其故事、角色和背景音乐，但批评部分游戏元素，如支线任务的运行和破绽明显的视觉效果，都被视为扣分的因素。续作《尼尔：机械纪元》于 2017 年推出。

除了公布手游版《尼尔 Recarnation》，Square Enix 还公布了《尼尔 伪装者 ver.1.22474487139...》，制作人齐藤阳表示《尼尔 伪装者 ver.1.22474487139...》不是原作《尼尔 伪装者》的高清化或是重制版，而是一次「版本升级」，将包含完整的语音对话，并在原版的基础上增加了新的内容。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    