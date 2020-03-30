美国多家顶级大学和微软结盟：用AI和超级计算机攻克新冠病毒

3月30日消息，据国外媒体报道，美国多家顶级大学和微软结盟，用人工智能（AI）和超级计算机攻克新冠病毒。

这个新研究联盟被称为“C3.ai数字转型研究所”（C3.ai Digital Transformation Institute，简称C3.ai DTI），该联盟的成员包括普林斯顿大学、卡内基梅隆大学、麻省理工学院、加州大学、伊利诺伊大学、芝加哥大学、C3.ai和微软。

C3.ai DTI将专注于人工智能、机器学习、物联网、大数据分析、人为因素、组织行为、伦理和公共政策方面的研究，致力于加速人工智能的应用，以加快企业、政府和社会的数字化转型步伐。

该研究所由UC Berkeley和UIUC共同管理，将赞助和资助世界领先的科学家，共同努力推进商业、政府和社会的数字化转型。

该研究所寻求让顶尖科学家在人工智能的帮助下解决庞大的社会问题，它面临的第一个挑战就是新冠病毒。

美国加州雷德伍德市的人工智能公司C3.ai创始人兼首席执行官（CEO）托马斯·西贝（Thomas M. Siebel）表示，这个公私合营的联盟将在最初的五年里投入3.67亿美元，它提供的第一批经费将用于寻找遏制席卷全球的新冠病毒的方法。

“C3.ai数字转型研究所”计划每年至多授予26笔资助，每笔资助的研究经费高达50万美元。

除此之外，获得C3.ai DTI资助的接受者将获得大量的云计算、超级计算、数据访问、人工智能软件资源，以及微软和C3.ai提供的技术支持。这将包括不受限制地使用C3 AI套件和访问微软Azure云平台，以及访问UIUC（美国伊利诺伊大学香槟分校）国家超级计算应用中心（NCSA）的Blue Waters超级计算机。

该研究所要求主要研究者来自该联盟的大学，但允许其他机构的合作伙伴和团队成员参与。该研究所希望，关于新型冠状病毒的提案能在5月前提交，它计划在6月发放第一笔资助。研究结果将公之于众。