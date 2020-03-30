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500元以下：华为发布全球首款Wi-Fi 6+解决方案AX3系列无线路由器

2020/3/30 13:39:18来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家3月30日消息 在今日上午举办的Wi-Fi 6+线上技术沟通会上，除了公布Wi-Fi 6+的相关技术细节外华为还发布了两款WiFi 6+路由器产品：AX3/AX3 Pro。

目前Wi-Fi技术已经进化到第六代技术。华为在Wi-Fi 6标准制定过程中，提交了240项技术提案，也是Wi-Fi 6技术的主要贡献者。而Wi-Fi 6+技术也是为解决中国家庭面临的网络挑战而生，因而华为路由AX3系列除了拥有能够媲美5G速度的同时也更接地气。

IT之家了解到，新款华为AX3 系列路由器搭载凌霄四核 1.4GHz CPU，支持160MHz大频宽，相较于传统WiFi 6路由器其近距离速度提升近1倍。此外AX3系列路由器支持华为分享一碰连网，支持NFC功能的安卓手机轻碰路由器即可免密加入Wi-Fi网络。支持手游加速/网课加速/远程办公加速和儿童上网保护。

此外新款华为AX3系列路由器还支持动态窄频宽：通过降低手机回传路由器的频宽，同等发射功率下提升信号强度高达6dB，加上3000Mbps的无线速度即可实现远距离多穿一堵墙。160MHz大频宽的Wi-Fi 5手机、平板，如Mate30/20系列、P30系列、MatePad系列和平板M6系列等，搭配华为Wi-Fi 6+路由器，速度也会更快。预计华为AX3系列路由器售价将在500元以下。

全新华为AX3系列路由器将于4月8日在P40国行发布会上正式亮相。

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关键词：华为AX3路由器

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