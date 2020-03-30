余承东：仍希望 HMS 和谷歌合作，每部华为 P40 摄像头成本 100 美元

3月30日消息，据国外媒体报道，华为新手机P40系列发布后，《连线》采访了华为消费者业务集团首席执行官余承东。余承东称，即便华为已经建立了自家应用商店App Gallery，但仍希望使用谷歌的所有服务。

10个月前谷歌宣布停止华为手机的Andriod系统更新，并终止华为对Android和谷歌完整版移动服务的访问权限。

在这种情况下，虽然华为刚刚发布的P40手机没有谷歌语音助手Assistant、谷歌地图和谷歌应用程序商店Play Store，但内置了数字助理Celia、地图应用TomTom和华为自家应用商店App Gallery。

对华为消费者业务集团首席执行官余承东来说，面临的重大挑战让公司在手机、语音助手和智能家居领域大幅扩展总体规划。

以下是对话内容

《连线》：现在你已经建立了自己的应用商店，你还会回过头和谷歌合作吗?

余承东：过去，我们给谷歌这样的美国公司带来了巨额收入和利润，我们一直是很好的合作伙伴。所以，我们仍然希望能够继续与谷歌合作，希望能得到美国政府的许可。我们是开放的。为了那些美国公司的价值，他们也应该这样做……我希望他们能给我们许可证。

我们希望使用谷歌的所有服务，并将谷歌应用商店Play Store作为华为移动服务（HMS）的主要内容，从而为用户提供更多选择。我们想留用Android平台。

《连线》：华为应用商店App Gallery什么时候才能拥有英国和欧洲手机用户想要的一切内容?

余承东：华为移动服务和App Gallery的发展非常迅速，而且越来越好。现在App Gallery上有越来越多受欢迎的应用，但是，我们肯定有一些差距。假以时日，所有这些问题都会得到解决。我们需要一到两年的时间。

《连线》：能谈谈你们与小米、OPPO和vivo合作的“一键部署”应用程序相关情况吗?

余承东：我们正在考虑这一点，但是我们仍然希望能拿到美国的许可，我们仍然想和谷歌合作。但是如果我们不能拿到，那么我们就会考虑这样做。我们不想通过这种合作关系影响美国公司的价值，这就是我们不这么做的原因。

《连线》：推出Celia背后的想法是什么?

余承东：我们在中国早已经有了“Hi Celia”语音助手，之前我们并没有将其推向全球市场的计划。现在我们不得不这么做。与竞争对手相比Celia才刚刚起步，但进步非常、非常快。我们将在越来越多的国家推出使用当地语言、并与当地服务相结合的Celia。

《连线》：为什么你们还没有加入苹果、谷歌、亚马逊和Zigbee成立的智能家居联盟?

余承东：我们的华为HiLink是一个开放标准，比其他国际标准要早两年时间，其中也包括去年几个美国公司合作的标准。所以我们对此持开放态度，但我们希望继续支持我们自己的标准。我们也在考虑是否该支持另一种标准，但美国禁令限制了我们。所以我们担心，如果我们转而支持Project Connected Home Over IP这一标准，一旦发生什么事情，我们就无法使用它。而且我们的标准比他们的好，为什么要放弃我们自己的标准呢?

《连线》：摄像头在智能手机创新的竞争中还能维持多久?

余承东：我想至少在未来一到两年都是这样。说实话摄像头也很贵。我们在那上面花了大量的钱，投资了很多。每部P40/Pro上的摄像头成本是100美元，甚至可能超过100美元。说实话那太贵了，材料成本太高了。

在接下来的两年里，摄像头依旧非常重要。即便在两年之后，我们也不会停止相关研发。但我认为，不仅是摄像头，随着消费者使用手机的时间越长，他们需要更长的电池续航寿命、更大的屏幕和对眼睛的更多保护。但如果手机的屏幕更大，并且想更方便地拿在手中装进口袋，那么就需要可折叠手机或VR技术。

《连线》：什么时候可折叠手机的价格会和普通手机差不多?

余承东：我想我们需要一年多的时间，大概是一年半或两年。这类产品的成本非常高，我们还在赔钱。成本高到你无法相信，目前还没办法盈利。但(Mate Xs)的市场需求巨大，我们正在继续扩大生产以增加发货量。

《连线》：新型冠状病毒对华为的智能手机业务造成了何种影响?

余承东：新型冠状病毒对每个企业来说都是挑战。我认为我们可以比其他公司做得更好。从去年12月到今年3月，我们一直在生产P40。我们在中国市场的供应链正在迅速恢复。

在华为，我们让我们的工人佩戴口罩，改善饮食和所有其他设施的卫生清洁，以避免新型冠状病毒的传播。我们所有的手机都有进行健康检查的软件。所以2月份华为的很多工厂仍在营业。上个月我们仍在工作：有些在办公室，有些在家工作。