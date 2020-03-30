全球呼吸机告急：特斯拉、戴森跨界救场，技术咖上阵开源DIY教程

随着全球疫情大爆发，“救命”的呼吸机也陷入全球性缺货。

英国首相鲍里斯·约翰逊新冠病毒检测呈阳性后，特朗普和鲍里斯通话表达慰问，当他问约翰逊感觉如何时，“鲍里斯和我说的第一句话是‘我们需要呼吸机’”。



鲍里斯的急迫显然是真实的，据估计，英国呼吸机缺口预计最高将达到2万台。英国政府也发布官方声明，希望国内制造商支持呼吸机和零部件生产。

但是他向美国求援显然是找错了对象，美国自己的呼吸机也供不应求。美国目前所有医院共拥有约16万台呼吸机，但是美国总共将有96万名患者由于感染新冠病毒而需要使用呼吸机。

纽约州州长科莫也表示，“关键是呼吸机、呼吸机、呼吸机。这是最迫切的需要。”

尽管像纽约州已经在全世界采购呼吸机，但是显然还远远不能满足疫情爆发的需求，因此，一些制造业巨头也开始响应政府呼吁转向生产呼吸机，网络上甚至还出现了一些DIY呼吸机的开源项目。

特斯拉、法拉利、戴森，都要生产呼吸机了！

由于各国对呼吸机的迫切需求，众多“跨界”企业纷至沓来，特斯拉、通用汽车、法拉利、戴森都来救场了！而以往生产呼吸机的一般都是飞利浦、美敦力、瑞思迈、迈柯唯、GE等医疗器械巨头。

美国总统特朗普批准特斯拉、福特汽车和通用汽车生产呼吸机，并催促这些汽车公司加速帮忙解决这一问题。

纽约市市长白思豪还曾向马斯克发推文求助。“我们的国家正面临着严重的短缺，在接下来的几周内，这个城市将有数千人需要呼吸机！”

马斯克也表示，他与医疗科技公司美敦力（Medtronic）就呼吸机制造进行了讨论，有计划与之进行跨界生产合作，积极探讨如何最大程度支持呼吸机等医疗设备的生产。

3月20日，美国通用汽车首席执行官Mary Barra在一份声明中表示：“我们正与医疗设备制造商Ventec密切合作，迅速扩大呼吸机的产量，以支持我们国家抗击疫情。”通用汽车表示将在六个州的工厂投资总计18亿美元。

Ventec表示，它计划“利用通用汽车的物流、采购和制造的专业知识”，在通用汽车位于印第安纳州的零部件工厂生产呼吸机。

通用汽车公司董事长兼首席执行官Mary Barra

3月20日路透社消息称，意大利豪车品牌法拉利及其母公司也正在与该国最大的呼吸机生产商Siare Engineering进行合作洽谈，探讨汽车制造商转产呼吸机的可行性。

法拉利母公司发言人表示，目前有两个主要选择，一是在法拉利提供的技术人员的支持下，帮助Siare工程师提高工厂产能；二是将呼吸器零件的生产外包给汽车制造商。

据了解，意大利政府要求Siare将呼吸机产量从每月160台增加至500台。

另外，英国政府也邀请劳斯莱斯和戴森等制造商生产呼吸机。约翰逊要求制造商“立即应对这一挑战”，从设计、测试、生产和运输的各个环节提供技能和专业知识。

戴森表示，可以快速、高效、大量地生产这款呼吸机。据悉，戴森基于现有的数字马达技术，开发出了CoVent便携式呼吸机，其可以固定在床头，而且如有需要，该呼吸机可以使用电池供电。

面对全球疫情的蔓延，许多公司都加入跨界生产呼吸机的大营，但其实DIY一个呼吸机也并不难，不少手工达人都尝试自制呼吸机保命，并且将制作过程发布到了网上。

用三合板和最简单的原料DIY一个呼吸机

网络上现在出现的呼吸机开源项目不止一个，但是大体都是差不多的，我们可以通过一个著名的的DIY网站上的一个项目一探究竟，看看从零手工“攒”一个呼吸机有哪些步骤。

整体的结构是这样的：

最后完成的效果：

第一步：安装阀门和管道

进水阀可以是1/4英寸的常开阀，另外两个的最小直径应为1/2英寸，一个常开（NO），一个常闭（NC）。

空气进入时需要用到直动式电磁阀。压力等级对于1/2英寸的阀门来说并不重要，但1/4英寸的阀门应至少具有50 Psi。

阀门通过管道连接，并以与波纹管的T与波纹管单元中心对齐的方式安装，将螺纹管件用铁氟龙胶带贴在配件上。

第二步：制作风箱

风箱胶合板的铰接部分尺寸为10.5乘12.5英寸。

风箱旁边是一个用于放置磁性开关的的传感器磁极。这些是用于安全系统的磁性激活簧片开关。传感器磁极应在底部倾斜，以使顶部向后倾斜。

第三步：装上袋子

把一个大尺寸的拉链冷冻袋的拉链部分剪掉，将1/2英寸的塑料管插入中间，用折边胶带封好并加固边缘，风箱的袋子做好了。

塑料管的长度要能够滑过1/4英寸管接头部分的末端。风箱袋的带缝应在底部胶合板。然后安装铰链盖，最后安装顶部17英寸的部分——夹紧4英寸长1/4英寸的车厢螺栓，两个螺母和两个垫圈。

第四步：PLC、程序和接线

PLC单元是由Direct Logic 06 DO-06DR构成，有着低成本、灵活的特性，并且支持很多自由软件编程。

除了PLC，还需要一个24V的电源和一个开关来启动系统，然后是设置运行该单元的逻辑程序：

· 充满风箱

· 风箱放气、空气泵入患者体内

· 重新充满风箱

· 计时器可以让病人在打开阀门的情况下放气。当定时器到期时，开始下一个呼吸周期。

最后是接线，将所有构建都连接到PLC连接器和电源上。至此，一个简单版的呼吸机就制作完成了。

当然，除了让特斯拉、法拉利、戴森转行生产呼吸机，或者是自己在家动手DIY一个呼吸机，显然大部分国家都选择了从疫情已经控制住的中国进口。

彭博新闻社网站3月23日发表文章称，从米兰到纽约的各地医生们都在不顾一切地寻找呼吸机，而中国工厂也正开足马力，一刻不停地生产呼吸机以满足海外需求。

中国医疗器械电商平台贝登医疗的供应链总监吴传普也表示：“中国所有的呼吸机厂家都已达到了它们的产能极限，全部在忙于应对国外的需求。”