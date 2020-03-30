三星 Galaxy Chromebook 将于 4 月 6 日开售：十代酷睿 + 4K OLED屏

IT之家3月30日消息 据TheVerge报道，三星Galaxy Chromebook确定了发售日期，产品将于4月6日开放购买，价格为999美元起。

三星Galaxy Chromebook拥有两种配色，分别为水银灰（Mercury Gray）和庆典红（Fiesta Red），是第一款搭载13.3英寸4K OLED显示屏的Chromebook。其还具有比绝大部分Chromebook更强大的处理器，搭载英特尔10代低压处理器，并通过了雅典娜计划认证，也就是常说的英特尔移动超能版的认证。Galaxy Chromebook的其他配置还包括8GB LPDDR3内存以及256GB SSD。

IT之家注意到，Galaxy Chromebook在一月份公布时，三星称还有会其他配置版本，包括高达16GB内存和1TB SSD，但从目前公布的消息来看，仅有开售的少数配置。

很少有Chromebook能够上探到999美元的起售价，也仅有谷歌曾以999美元的价格尝试销售Chrome OS设备，但并未获得市场认可。外媒认为三星Galaxy Chromebook相比竞品更加优秀，甚至可以比肩Windows超极本，此前性能一直是Chromebook最为人诟病的点之一，但三星证明了Chromebook也可以有相对高端的硬件。

