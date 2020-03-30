小新Pro13s 冰瓷莹玉再次开卖：CNC切边+白色机身，5999元

IT之家3月30日消息 去年，联想推出了小新Pro 13，定位高性能轻薄本，同时还有不错的性价比。之后，联想又推出了小新Pro13s 冰瓷莹玉，采用了更加精致的设计，A面加入了CNC钻石切边技术，并采用了创新的纯平压感触控板。今日，小新Pro13s 冰瓷莹玉再次上架，I5+16G+512G 售价5999元。

IT之家曾报道，小新Pro 13s 冰瓷莹玉使用一体式触控板“轻感触控”替代了传统触摸板，纯平面下可以实现触控、压力感应、震动反馈。触控板与掌托融为一体，达成视觉上的无界体验。C面（键盘面）在金属基底上通过覆盖PMMA材质，达成了光洁如玉的视觉效果及温润的手感。

配置方面，小新Pro 13s 冰瓷莹玉仅有Pro 13未曾采用的i5-10210U/16GB/512GB/集成显卡这一种，更适合对独显需求不大、需要大内存的用户。其余卖点特性，Pro 13s和Pro 13是完全一样的，比如2.5K高分高色域DC调光全面屏、最高35W性能释放及Fn+Q模式调节、双风扇双热管游戏本级导热材料、双全功能USB Type-C+USB Type-A丰富接口、开盖开机及人脸识别无缝衔接、WiFi 6高速无线网卡等等。