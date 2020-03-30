美团点评2019年总收入975亿元，餐饮外卖收入548亿元

3月30日晚间消息，美团点评（03690.HK）发布第四季度财报。财报显示，美团点评第四季度收入为人民币281.58亿元，2018年同期营收为198.03亿元，同比增长42.2%；调整后净利润22.7亿元，2018年同期为调整后净亏损15.82亿元，同比扭亏。

整个2019年美团点评总收入975亿元，同比增长49.5%。毛利总额323亿元，同比增长114.0%，且经营溢利由2018年的负值人民币111亿元转为正值人民币27亿元。经调整EBITDA及经调整溢利净额分别为73亿元及47亿元。经营现金流量由2018年的负值人民币92亿元转为2019年的正值人民币56亿元。截至2019年12月31日，现金及现金等价物为人民币134亿元及短期投资人民币494亿元，而截至2018年12月31日的结余分别为人民币170亿元及人民币418亿元。

餐饮外卖业务

财报显示，2019年，餐饮外卖收入同比增长43.8%至人民币548亿元。

2019年，餐饮外卖业务毛利增长94.2%至人民币102亿元，毛利率由13.8%同比上升至18.7%。

2019年第四季度，餐饮外卖业务的总交易金额同比增长39.9%至人民币1,121亿元，餐饮外卖日均交易笔数同比增长36.7%至2720万笔。

到店、酒店及旅游业务

2019年，到店、酒店及旅游业务的交易金额同比增长25.6%至人民币2,221亿元。

2019年，到店、酒店及旅游业务收入同比增长40.6%至人民币223亿元。

2019年，到店、酒店及旅游业务毛利同比增长40.1%至人民币197亿元，而毛利率同比维持相对稳定。

2019年第四季度，到店、酒店及旅游业务的交易金额增长持续加速，同比增长35.3%至人民币604亿元。

2019年第四季度，到店、酒店及旅游业务收入同比增长38.4%至人民币64亿元。

2019年第四季度，到店、酒店及旅游业务毛利增加至人民币56亿元，而毛利率由86.8%同比上升至88.8%。

新业务及其他分部

2019年，新业务及其他分部的收入同比增长81.5%至人民币204亿元。新业务及其他分部的毛利由2018年的负值人民币43亿元增至2019年的正值人民币23亿元，而毛利率由2018年的负值37.9%改善为2019年的正值11.5%。

2019年第四季度，该分部的收入同比增长44.8%至2019年的人民币61亿元。毛利由2018年的负值人民币10亿元增至2019年的正值人民币13亿元，而毛利率由2018年的负值23.3%改善为至2019年的正值21.2%。